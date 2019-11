Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry wnioskuje do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie z funkcji przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Magdaleny Biejat - poinformował rzecznik Solidarnej Polski Jan Kanthak.

Magdalena Biejat / Mateusz Marek / PAP

Jak uzasadnił rzecznik pełnienie przez poseł tej funkcji to kpina z państwa i obywateli. Solidarna Polska nie zgadza się, by "ideologie, eksperymenty społecznej inżynierii, uderzały w podstawy naszej cywilizacji, tradycji i tożsamości".

Nie możemy pozwolić, by na straży tych naturalnych praw i oczywistych prawd stały osoby, które nie mają szacunku dla ludzkiego życia, które wyśmiewają nasze wartości - wyjaśnił rzecznik ugrupowania. Jak wynika z oświadczenia rzecznika, Biejat nie może sprawować tego stanowiska w nowej kadencji Sejmu, bo jest osobą, która "niszczy polskie rodziny, chce zabijać poczęte dzieci, która zagraża naszej przyszłości".

Prawica oburzona wyborem

Wybór Magdaleny Biejat na szefową komisji ds. rodziny wywołał oburzenie na prawicy. PiS studzi na razie emocje - marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że rozważy odwołanie szefowej, jeśli "będzie się działo coś złego", a Radosław Fogiel tłumaczył, że o składzie prezydium sejmowych komisji decyduje parlamentarna arytmetyka.

Ordo Iuris w ramach walki z posłanką postanowiło złożyć zawiadomienie do prokuratury ws. zdjęcia, jakie Biejat umieściła na Facebooku w 2013 roku. Widać na nim nastolatkę, która trzyma karton z napisem "Jesus isn’t a dick, so keep him out of my vagina" (tłum. Jezus nie jest penisem, więc trzymaj go z dala od mojej waginy - zdjęcie pochodziło z protestów w Teksasie. Zdaniem Ordo Iuris fotografia jest "odrażającym aktem chrystianofobii".

Biejat przewodniczącą komisji polityki społecznej i rodziny

Magdalena Biejat (Lewica Razem) została wybrana w czwartek na przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas posiedzenia wybrano też czterech jej zastępców.

Kandydaturę Biejat na przewodniczącą komisji w głosowaniu poparło 25 posłów, przeciw było trzech, czterech wstrzymało się od głosu.

Biejat w ławach poselskich zasiada pierwszy raz. Z wykształcenia jest socjolożką. Pracowała jako tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej. W Fundacji "Stocznia" zajmowała się m.in. badaniami społeczeństwa obywatelskiego i oceną skuteczności działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i urzędy. Od 2015 roku jest członkinią Lewicy Razem. W wyborach do parlamentu startowała z okręgu warszawskiego z listy SLD.