Lewica złożyła własny projekt ustawy o likwidacji tzw. 30-krotności ZUS. Przedstawiciele klubu poselskiego chcą m.in., by wraz z tą zmianą podniesiono najniższe emerytury i renty.

Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Gawkowski / Leszek Szymański / PAP

(Projekt) dotyczy zniesienia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek w postaci trzydziestokrotności prognozy przeciętnego wynagrodzenia, podniesienia najniższej emerytury i renty do wysokości 1600 złotych, a najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy do wysokości 1200 złotych oraz wprowadzenia pojęcia najwyższej emerytury w wysokości równej sześciokrotności wynagrodzenia minimalnego w roku poprzedzającym rok przejścia na emeryturę - czytamy w opisie projektu.

Projekt Lewicy to z jednej strony zniesienie limitu 30-krotności składki. Po drugie to mocne podwyższenie emerytury minimalnej do kwoty 1600 zł, czyli to, co Lewica proponowała w swoim programie wyborczym - mówił dyrektor ds. legislacji klubu Dariusz Standerski. W tym roku emerytura minimalna wynosi 1100 zł brutto.

Standerski poinformował, że projekt wprowadza nową instytucję w systemie, czyli emeryturę maksymalną. Będzie ona wynosiła dla pierwszego roku stosowania 15 600 zł - powiedział. Dla tych wszystkich, którzy zarabiają dzisiaj tak, że będą płacić wyżej niż ten limit 30-krotności, to dla większości z nich emerytury będą i tak wyższe, ponieważ wtedy np. jeżeli dzisiejszy pracownik, który zarabia dużo i będzie płacił coraz więcej składek i mógł liczyć dzisiaj na emeryturę w wysokości 4-4,5 tys. zł, to w myśl naszego projektu będzie mógł liczyć na emeryturę rzędu nawet 6 tys. zł - mówił.

Ocenił, że projekt Lewicy jest korzystny dla ponad miliona osób, które otrzymują najniższą emeryturę, a "jednocześnie jest to korzystne dla budżetu państwa". I tym się jeszcze różnimy od projektu PiS-u, że projekt PiS zabiera te 5 lub 7 mld zł do kieszeni, a my przesuwamy te 5 mld zł do najbardziej potrzebujących, którzy dziś mają najniższe emerytury - podkreślił.

Przedstawicielem wnioskodawców będzie przewodnicząca komisji polityki społecznej i rodziny, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Magdalena Biejat.

Wczoraj posłowie Lewicy wypracowywali wspólne stanowisko w sprawie projektu PiS dotyczącego likwidacji 30-krotności. Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że były to trudne rozmowy.

PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidującej od 2020 roku górny limit przychodu, od którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - obecnie to 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Projekt krytykowali politycy Koalicji Obywatelskiej, Konfederacji, a także Porozumienia Jarosława Gowina, należącego do Zjednoczonej Prawicy. Krytyczni byli także przedstawiciele prezydenckiej kancelarii.