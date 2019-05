Parkową aleję, składająca się z 28 drzew, posadzili w sobotę mieszkańcy Katowic swoim dzieciom, na pamiątkę ich urodzin. Drzewa zasadzone podczas katowickiej inauguracji akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo” wzbogacą leśną część parku miejskiego koło lotniska Muchowiec.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay / Pixabay

Akcja prowadzona jest przez Lasy Państwowe.



Leśnicy i samorząd Katowic zaprosili do współpracy rodziców dzieci urodzonych w 2018 r. i na początku 2019 r. Do soboty zgłosiło się 28 rodzin. Leśnicy przygotowali dla nich 30 miejsc i sadzonek kilkuletnich grabów oraz lip; na miejscu zapewnili instruktaż, narzędzia, fachową pomoc i wodę do podlewania.



Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Arkadiusz Wojciechowicz wyjaśniał, że każde drzewo ma swoje właściwości i każdy człowiek ma odpowiadające mu drzewo. Jak zaznaczył, grab jest symbolem pokonywania przeszkód i utrzymywania wytrwałości w decyzjach i działaniach. Lipa z kolei uważana jest za symbol pojednania i przyjaźni.



To fajna akcja. Chcemy, żeby została jakaś pamiątka - gdy przyjdziemy tutaj za parę lat czy co roku, mały będzie mógł patrzeć, jak rośnie jego drzewo - powiedzieli sadzący niewielkiego graba rodzice kilkumiesięcznego chłopca, mieszkający w katowickiej dzielnicy Piotrowice.



Wszystkie rodziny, które wzięły udział w sobotnim przedsięwzięciu, otrzymały odpowiedni certyfikat. Posadzone przez nie drzewka zostały oznaczone przygotowanymi tabliczkami z imieniem i rokiem urodzin każdego dziecka. Leśnicy namawiali, by na wszelki wypadek dokumentować fotograficznie miejsca sadzenia drzewek, aby w przyszłości łatwiej je odnajdywać.



Jak zapowiedział rzecznik RDLP w Katowicach Sławomir Cichy, w sobotę odbył się katowicki pilotaż akcji "Jedno dziecko, jedno drzewo". Do kolejnych edycji w tym mieście zapraszani będą rodzice dzieci z następnych roczników - katowiccy leśnicy będą czekali na zgłoszenia przesyłane pocztą elektroniczną.



Przedstawiciele Lasów Państwowych wyjaśniają, że ich projekt wpisuje się w działania społeczne tej instytucji, mające ukazywać rolę Lasów w kształtowaniu pozytywnych postaw społecznych, ale też zapraszać mieszkańców do podejmowania wspólnych inicjatyw związanych z ochroną lasów i przyrody.



Projekt wspiera samorząd Katowic - miasta, gdzie połowę terenu stanowią lasy, parki i skwery. Tamtejszy samorząd niedawno uruchomił aplikację, która daje mieszkańcom możliwość zgłaszania miejsc, gdzie ich zdaniem powinny rosnąć drzewa.