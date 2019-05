Zdjęcia "zagajnika miłości", czyli niezwykłego skupiska drzew w kształcie serca otoczonego polem rzepaku, od kilki dni podbijają interent. "To jedno z tych miejsc" - jak pisze na swoim profilu na Facebooku fotograf Jan Ulicki - "do których chcemy się dostać za wszelką cenę. Zobaczyć na własne oczy, zachwycić się, przekonać się czy to nie ściema."

REKLAMA