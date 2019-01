Samochód dla wielodzietnej rodziny powinien posiadać szereg cech, które umożliwią podróżowanie nim większej liczby osób wraz z potrzebnym bagażem. Spakowanie się siedmiorga osób do pojazdu innego niż van graniczy najczęściej z cudem. Nie oznacza to jednak, że duże rodziny są skazane na wielkie auta, wyglądające często jak samochód dostawczy. Oto trzy ciekawe propozycje vanów dla dużej rodziny.

/ Materiały prasowe

Rodzinny samochód 7 osobowy - ranking

W przeszłości segment samochodów dla wielodzietnych rodzin praktycznie nie istniał. W najlepszym wypadku rolę takich pojazdów pełniły auta użytkowe z dodatkowymi miejscami lub kombi wyposażone w trzeci rząd siedzeń, zlokalizowany w bagażniku. Takie konstrukcje zwykle nie były zbyt praktyczne lub nie okazywały się dostatecznie wygodne i bezpieczne. Z czasem jednak na rynku pojawiły się o wiele bardziej funkcjonalne samochody 7-osobowe, zdolne pomieścić pasażerów w komfortowych warunkach, nie tracąc przy tym przestrzeni bagażowej. Obecnie 7-miejscowe samochody znajdziemy w wielu segmentach. Co więcej, oferują one wiele praktycznych udogodnień.

Toyota Prius+

Toyota Prius+ została zaprezentowana w 2011 roku, a w 2015 przeszła facelifting. Ta rodzinna hybryda mierzy 4645mm długości, od 1575 do 1600 mm wysokości i 1775 mm szerokości, a jej rozstaw osi to 2780 mm. Warto nadmienić, że w stosunku do klasycznego Priusa model z oznaczeniem “+" oferuje o 50% więcej przestrzeni ładunkowej, a jego bagażnik jest o 13 cm dłuższy i 2,5 cm szerszy. Ceny Toyoty Prius + zaczynają się od 141 900 zł za odmianę Active.

Każda wersja wyposażeniowa napędzana jest układem hybrydowym, składającym się z pracującego w trybie Atkinsona silnika benzynowego o pojemności 1,8 litra oraz silnika elektrycznego - zestaw ten oferuje w sumie moc 136 KM. Napęd przekazywany jest na koła przednie za pomocą automatycznej, bezstopniowej skrzyni biegów E-CVT.

Toyota Prius+ już w standardzie jest autem 7-osobowym. Trzeci rząd stanowią dwa dodatkowe siedzenia, a walory praktyczne powiększa drugi rząd siedzeń, składający się z trzech niezależnych foteli z własną regulacją oparcia i siedziska.

Mocną stroną tego rodzinnego auta hybrydowego jest długa lista systemów bezpieczeństwa. Co więcej, żaden z nich nie wymaga dopłaty. Oprócz 7 poduszek powietrznych samochód oferuje układy wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu oraz system rozpoznawania znaków drogowych, automatyczne światła drogowe i aktywny tempomat.

Układ rozrywki składa się systemu multimedialnego Toyota Touch 2, 6 głośników i ekranu dotykowego o przekątnej 6,1 cala. Nie zabrakło złącz USB i Aux-In. Dopłaty nie wymaga zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją wyświetlania SMS-ów i kamera cofania. System Toyota Touch 2 with Go kosztuje 2,5 tys. zł i składa się m.in. z nawigacji satelitarnej i aplikacji multimedialnych, takich jak Pogoda, Paliwo, Parking, Google Street View. System można połączyć z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Układ hybrydowy Toyoty Prius+ oferuje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 11,3 sekundy i maksymalny moment obrotowy 142 Nm. Średnie spalanie auta wynosi 4,6 - 4,9 l/100 km, a emisja CO2 106 - 112 g/km.

Skoda Kodiaq

SUV Skody trafił na rynek w 2016 roku i jest pierwszym 7-osobowym modelem producenta. W regularnym cenniku na 2019 rok jego ceny zaczynają się od 110 250 zł za odmianę Ambition w dodatkowo płatnej wersji 7-osobowej, napędzaną silnikiem benzynowym o pojemności 1,5 litra i mocy 150 KM. Napęd przenoszony jest na przednią oś za pomocą manualnej skrzyni biegów. Wersja z 7-biegowym automatem została wyceniona na 123 800 zł.

Jakie systemy bezpieczeństwa znajdziemy na liście wyposażenia podstawowej odmiany Skody Kodiaq, a za które trzeba dopłacić? W standardzie znalazły się m.in. system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem, funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania oraz system Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania. Dopłaty wymagają natomiast boczne poduszki bezpieczeństwa dla zewnętrznych miejsc drugiego rzędu siedzeń (1 300 zł), funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy (200 zł) oraz system automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych, który kosztuje 800 zł. Funkcja rozpoznawania znaków drogowych kosztuje 300 zł, ale wymaga zamówienia nawigacji satelitarnej za 3 600 zł i elektrycznie sterowanych, podgrzewanych, składanych, automatycznie ściemniających się lusterek bocznych za 850 zł.

Na liście wyposażenia opisywanej wersji znaleźć można ponadto komputer pokładowy, automatyczną, dwustrefową klimatyzację oraz tempomat z ogranicznikiem prędkości. Standardowy system multimedialny składa się z kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 6,5 cala i oferuje porty kart SD, USB, łączność Bluetooth, a także odtwarza pliki MP3. System nawigacji satelitarnej z ekranem o przekątnej 8 cali kosztuje 3 600 zł.

7-osobową Skodę Kodiaq w najtańszej odsłonie napędza 150-konny silnik TSI 1.5, oferujący maksymalny moment obrotowy na poziomie 250 Nm. Tak skonfigurowane auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,8 sekundy, a zgodnie z oficjalnymi danymi jego średnie spalanie to 7,5 - 8,0 l/100 km. Emisja CO2 w cyklu mieszanym dla tej jednostki wynosi 170 - 181 g/km.

Opel Zafira

Rodzinny van Opla jest dostępny na rynku od 1999 roku, a w salonach oferowana jest obecnie trzecia odsłona tego modelu, która w 2016 roku przeszła facelifting. Cena katalogowa auta z rocznika modelowego 2019 zaczyna się od 93 300 zł. Podstawowa odmiana napędzana jest silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 litra i mocy 136 KM, a napęd przekazywany jest za pomocą 6-biegowej skrzyni manualnej. Wybór automatu o 6 przełożeniach podnosi cenę samochodu do kwoty 101 tys. zł. Trzeci rząd siedzeń wymaga dopłaty 2 700 zł.

Systemy zwiększające bezpieczeństwo, takie jak wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego, tempomat adaptacyjny, system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu oraz system rozpoznawania znaków drogowych czy układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu w lusterkach bocznych nie są dostępne w standardzie i wymagają dokupienia dodatkowych pakietów. Wskaźnik odległości do pojazdu poprzedzającego, systemy ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i rozpoznawania znaków drogowych otrzymamy w ramach kosztującego 11 250 zł pakietu Grand Panorama, a układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu w lusterkach bocznych i tempomat adaptacyjny są częścią pakietu Asystent Kierowcy 2. Kamera cofania wymaga natomiast dopłaty 1 800 zł.

W standardzie Opel Zafira został wyposażony w komputer pokładowy oraz system multimedialny z łączami Bluetooth i USB, dysponujący ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali. W środku nie zabrakło także ręcznie sterowanej klimatyzacji i czujników parkowania z przodu i z tyłu. System multimedialny można dodatkowo rozbudować o nawigację, która kosztuje 2 200 zł.

Opisywany silnik w odmianie z automatyczną skrzynią biegów oferuje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 11,8 sekundy i maksymalny moment obrotowy 240 Nm. Średnie spalanie deklarowane przez producenta to 8,1 - 9,2 l/100 km, a emisja CO2 wynosi 184 - 209 g/km.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem auta?

Kupując samochód dla dużej rodziny zwracamy uwagę na wiele szczegółów. Nie możemy przy tym zapomnieć o bezpieczeństwie, bo przecież dobro naszych najbliższych jest najważniejsze. Asystent utrzymania pasa ruchu, system zapobiegający kolizjom czy zestaw czujników wspomagających parkowanie wydają się absolutnym minimum w rodzinnych autach 7-osobowych. Przy okazji trzeba wziąć od uwagę wszechstronność i użyteczność samochodu, a także - co wydaje się nie mniej ważne - kwestie związane z ekonomią, czyli zużyciem paliwa. Pod tym względem najlepszym rozwiązaniem okazuje się często samochód hybrydowy. Opisywana wyżej Toyota Prius+ jest oszczędna - spala w mieście 4,7 l/100 km, a technologia hybrydowa sprawia, że nawet intensywna eksploatacja wyklucza drogie wymiany takich podzespołów jak filtr cząstek stałych, turbosprężarki czy dwumasowego koła zamachowego. Więcej o tym modelu Toyoty na stronie producenta .