Ruszył największy w Polsce plebiscyt czytelniczy „Książka roku”. W 15 kategoriach nominowanych jest 145 tytułów. Tegoroczną nowością, którą przygotowali organizatorzy – serwis lubimyczytać.pl oraz Allegro – jest kategoria Debiut Roku, w której zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. złotych.

Głosowanie na najlepszą książkę minionego roku potrwa do 28. lutego. W plebiscycie można wybierać spośród 57 autorów polskich i 88 zagranicznych. Wśród pisarzy, którzy byli najpopularniejsi i otrzymali najwyższe oceny książek od internautów, znaleźli się m. in.: Natalia de Barbaro, Jakub Żulczyk, Kazuo Ishiguro, Stephen King, Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Magdalena Grzebałkowska, Haruki Murakami, Barack Obama, Magda Łucyan, David Attenborough czy J.K. Rowling.

Czytanie w czasach pandemii stało się alternatywą do surfowania po internecie, odskocznią od codziennych problemów oraz sposobem na znalezienie przeciwwagi dla niepokoju. Jeszcze popularniejsze stały się kryminały, literatura piękna oraz literatura faktu. Przestrzegając dystansu społecznego - bez wychodzenia z domu i bez pakowania walizki - czytelnicy nominowanych książek mogli się wybrać w podróż do robotniczego Glasgow lat. 80, do tokijskiego metra, w którym rozpylony został trujący sarin, czy do współczesnego Nowego Jorku, w którym żyją greccy bogowie. Albo do szalonego świata Viriona, do magicznej Atlanty czy do biblioteki gdzieś poza granicami wszechświata, wypełnionej niezliczoną liczbą książek, z których każda jest historią alternatywnej rzeczywistości - komentuje nominowane książki Izabela Sadowska z lubimyczytać.pl .

Debiut, komiks i 10 tys. złotych nagrody

Jak zawsze, kolejna odsłona plebiscytu Książka Roku zaskoczy czytelników. Tym razem wśród 15 kategorii znalazły się dwie nowe: komiks oraz debiut.

Szczególnie teraz, podczas pandemii pragniemy promować i wspierać rodzimych twórców. Doceniamy zaangażowanie debiutantów w tworzenie wartościowej literatury, zwłaszcza w tak trudnych dla kultury czasach. Dlatego oprócz samego wyróżnienia i statuetki, w tej kategorii wręczymy również nagrodę pieniężną - 10 tys. złotych. Stawiamy na różnorodność, dlatego lista nominowanych debiutantów nie zamyka się w jednym gatunku. Wśród 10 nominacji znalazły się debiutanckie kryminały, powieści, reportaż i literatura obyczajowa. Nie pominęliśmy też komiksów, które we wszechobecnej kulturze obrazkowej przybierają na sile przekazu i dlatego zasługują na osobną kategorię - mówi Urszula Malinowska, managerka kategorii Książki na Allegro.

Sztuka czytania

7. edycja plebiscytu jest organizowana we współpracy z poznańskim Starym Browarem oraz Miastem Poznań, a honorowy patronat nad nagrodą objął Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak. Do tworzenia oprawy wydarzenia organizatorzy zaprosili poznańskich artystów. Igor Mikoda od 3 lat tworzy statuetki dla zwycięzców. Każda z nich, dzięki nakładanym ręcznie płatkom złota, jest niepowtarzalna. W tym roku nową maskotkę plebiscytu - Readera - stworzył poznański streetartowiec - Noriaki. Reader to oczytany brat Watchera, czyli Pana Peryskopa, uchodzącego za jeden z artystycznych symboli Poznania. Sam artysta, który, jak Banksy, nie ujawnia swojego wizerunku, z dużym entuzjazmem zaangażował się w projekt.

Dużo czytam i mam nadzieję, że przez moją sztukę zachęcę do lektury tych, którzy z książkami jeszcze się nie polubili. Jeśli znajdzie się choć jedna osoba, która po spotkaniu z Readerem sięgnie po literaturę - będę naprawdę szczęśliwy. Bardzo lubię czytać - zwłaszcza o historii sztuki. To mnie inspiruje do twórczego działania. Ostatnio skończyłem pełną interesujących wątków książkę "Dali i ja". Były kradzieże, oszustwa, pościgi i wiele smaczków o Salvadorze Dalim. Czytałem ją w kawiarniach - to w nich najchętniej oddaję się lekturze przy filiżance kawy. Książki zjadam na deser, zaraz po śniadaniu - tłumaczy Noriaki.

Readera z nosem, a raczej z głową w książkach - czytelnicy spotkają nie tylko na stronie lubimyczytać.pl, ale też na Placu Wolności w Poznaniu. Rzeźba, przedstawiająca maskotkę plebiscytu Książka Roku 2021 stanie w centrum miasta 14 lutego.

Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na uroczystej gali 10 marca w Starym Browarze w Poznaniu.