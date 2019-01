Ponad 10 milionów osób w ciągu miesiąca odwiedza polskojęzyczną Wikipedię. Ta wirtualna encyklopedia - tworzona przez anonimowych internautów - jest w dziesiątce najczęściej odwiedzanych witryn internetowych w Polsce. Mówimy dziś o kulisach powstawania tej największej i najpopularniejszej encyklopedii internetowej. Dziennie w polskojęzycznej WIkipedii pojawia się co najmniej kilkaset nowych haseł. "Mam nadzieję, że dojdziemy do miejsca, do którego doszło anglojęzyczna Wikipedia, gdzie jeden z artykułów został przedrukowany przez profesjonalne, punktowane czasopismo medyczne" - podkreśla w rozmowie z RMF FM wikipedysta Wojciech Pędzich.

Michał Dobrołowicz, RMF FM: Ile osób tworzy polskojęzyczną Wikipedię?

Wojciech Pędzich, wikipedysta: Ostatnie dane wskazują, że są to ponad 4 tysiące osób, które dokonały wpisu w ciągu ostatniego miesiąca.

Średnio jedna osoba, ile edytuje haseł?

To bardzo trudne do oszacowania. Nie mówimy nawet o osobach, a raczej o awatarach. Nie musimy pokazywać swoich kompetencji do pisania o odnawialnych źródłach energii czy kinie amerykańskim. Wystarczą dobre źródła, chęci i komputer z dostępem do internetu. Możemy wypowiadać się w dowolnej dziedzinie, którą rozumiemy i mamy rzetelne źródła.

W jaki sposób są państwo zorganizowani?

Spotykamy się co najmniej dwa razy w roku. Reprezentuje nas i wspiera Stowarzyszenia Wikimedia Polska, które działa od 13 lat.

O czym państwo dyskutują?

O prawie autorskim, o tym, jak wpisujemy się w globalny ruch Wikipedii, czyli w trzysta języków, w których Wikipedia jest tworzona, dyskutujemy o zmianach w społeczeństwie - o tym, jak Wikipedia może być odbierana i powinna lepiej trafiać do młodych.

Co państwo radzą osobie, która chciałaby zostać wikipedystą?

Mieć źródła, dobre chęci i dostęp do internetu. Te trzy rzeczy wystarczą. Można dołączyć i kontynuować historię Wikipedii, która trwa już od ponad siedemnastu lat.

Niektórzy mają wątpliwości, czy ich wiedza jest odpowiednia, czy nie jest po prostu zbyt płytka...

Wystarczy znaleźć dziedzinę, w której nasza wiedza jest wystarczająca. To może być nisza, na której bardzo dobrze się znamy, która jest i czeka na wypełnienie.

Jak to, co trafia do polskojęzycznej Wikipedii, jest weryfikowane?

Wikipedia nie ma rady redakcyjnej czy procesu redakcyjnego. Z uwagi jednak na to, że wikipedystów jest wielu, każda informacja jest przez kogoś przejrzana, zauważona i merytorycznie oceniona.

Często zdarzają się błędy?

Oczywiście, ale błędy typowo merytoryczne, czasami popełniane w złej wierze, nie utrzymują się dłużej niż kilkanaście sekund.

Aż tak?

Aż tak! Wystarczy przejrzeć ostatnie zmiany i zauważymy, że zwykle po pojawieniu się błędu, mija mniej niż minuta, gdy ta ostatnia edycja artykułu zostaje po prostu wycofana.

Mamy ważne wydarzenie. Ślub książęcej pary. Wręczenie prestiżowych nagród. Jak szybko ta informacja trafi do zasobów Wikipedii?

O śmierci jednego z muzyków klasycznych dowiedziałem się szybciej z Wikipedii niż z klasycznych serwisów informacyjnych. Ktoś napisał to na podstawie jakiegoś źródła, zostało to potwierdzone przypisem. Dopiero potem rozniosło się to w internecie.

Jak zmienia się Wikipedia? W jakim kierunku idzie jej tworzenie?

Na pewno jest coraz bardziej rzetelna. Zwracamy coraz większą uwagę na źródła. Mam nadzieję, że dojdziemy do miejsca, do którego doszło anglojęzyczna Wikipedia, gdzie jeden z artykułów został przedrukowany przez profesjonalne, punktowane czasopismo medyczne. Może pojawić się też więcej multimediów, obrazów, które czasami mówią więcej niż tysiąc słów.

Czy wiadomo, kto najczęściej tworzy polską Wikipedię?

Kobiety są niedoreprezentowane, dlatego zawsze w marcu organizujemy akcję "Wikipedia jest kobietą". Wtedy częściej piszą kobiety, pojawia się też więcej haseł o kobietach. Miesięcznie z polskojęzycznej Wikipedii korzysta 10 milionów osób. Niebawem będziemy publikować listę najchętniej wyszukiwanych haseł w ubiegłym roku.

Jakie hasła są na szczycie?

Związane z kulturą popularną: nazwiska aktorów, tytuły seriali i filmów. Oczywiście szukamy też wiedzy, która jest potrzebna nam na zaliczenie, do pracy semestralnej, do klasówki.

Przysłowiowy wzór na prędkość?

Też! Myślę, że wzór na prędkość w Wikipedii opracowany jest lepiej niż na niejedną klasówkę czy na potrzeby pracy semestralnej.

Jakie hasło znalazło się na szczycie zestawienia tych najczęściej wyszukiwanych?

Bardzo popularne było i jest hasło "Polska". Sprawdzamy, jakie są granice Polski, jaka jest historia, jaki ustrój, klimat... Sprawdzamy wszystkie informacje o naszym kraju.