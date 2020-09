Posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira zabrała głos w sprawie głosowania klubu parlamentarnego nad podwyżkami dla polityków. W swojej wypowiedzi skrytykowała kierownictwo i zarzuciła brak rozmowy i strach.

Klaudia Jachira / Radek Pietruszka / PAP

Przypomnijmy, że 14 sierpnia Sejm przyjął zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Pensję po raz pierwszy w historii miała także otrzymać Pierwsza Dama.

Za przyjęciem nowelizacji obejmującej podwyżki głosowało 386 posłów. Przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu. 226 posłów Prawa i Sprawiedliwości było za jej przyjęciem, dwóch - Wojciech Maksymowicz i Michał Wypij - wstrzymało się od głosu, a siedmioro - m.in. Jacek Sasin i Zbigniew Ziobro - w ogóle nie wzięło udziału w tym głosowaniu.

Za nowelizacją zagłosowała również większość klubu Koalicji Obywatelskiej. Poparło ją 100 posłów (m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Marcin Kierwiński, Sławomir Nitras i Barbara Nowacka). Przeciw było tylko 9 reprezentantów KO: Tomasz Aniśko, Cezary Grabarczyk, Klaudia Jachira, Monika Rosa, Franciszek Sterczewski, Michał Szczerba, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska i Tomasz Zimoch. Od głosu wstrzymało się 12 osób - m.in. Grzegorz Schetyna i Tomasz Siemoniak, a 13 posłów KO nie wzięło udziału w głosowaniu.

Jachira: To nie jest fajne

Po długim milczeniu głos w tej sprawie zabrała Klauda Jachira, która stwierdziła, że nikt po głosowaniu z nią nie rozmawiał. Zarzuciła kierownictwu brak dialogu. Myślicie, że w sprawie głosowania przeciwko podwyżkom, ktoś się do mnie odezwał, chciał się ze mną spotkać, może ze wszystkimi, którzy głosowali inaczej? Nic podobnego. (...) Niektórzy mówią, że wiele rzeczy Koalicji Obywatelskiej nie wychodzi dobrze. Ja myślę, że jest jedna rzecz, w której są naprawdę najlepsi na świecie: to jest milczenie i brak rozmowy wewnątrz klubu. Naprawdę w tym są genialni - stwierdziła.

Zwróciła też uwagę, że przewidziane na 7 września wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego zostało odwołane i przeniesione na 15 września. Myślałam, że wszystkie moje przemyślenia opowiem na posiedzeniu klubu na Mazurach, ale znowu się wystraszyli i odwołali, przenieśli na 15 września i szczerze mówiąc, nie mam już dużych nadziei, że będzie tam okazja do szczerej rozmowy i do przerwania milczenia - dodała.

Myślę, że to nie jest fajne, że szefostwo klubu nie przyznało nam racji i nie przeprosiło za głosowanie przeciwko podwyżkom. (...) Ci, którzy głosowali przeciw i ci, którzy głosowali za, zostali zupełnie sami - powiedziała Jachira.

"Brakuje rozmowy"

Zarzuciła też kierownictwu, że na konferencje prasowe i do programów telewizyjnych są wysyłani ci sami politycy. Myślę, że wewnątrz klubu Koalicji Obywatelskiej najbardziej na świecie brakuje rozmowy i myślę, że jeżeli klub ma 134 osoby, to naprawdę nie muszą prowadzić ustaw ciągle te same osoby z PO. Myślę, że to nie jest fajne wysyłać do mediów na konferencje prasowe ciągle tych samych ludzi, bo po któryś konferencjach po prostu przestaje ich słuchać - przyznała.

Dodała też, że ważniejsze od ruchu Rafała Trzaskowskiego okazały się interesy partyjne. Myślę, że jeżeli nie zaczniecie słuchać naszego głosu, nowych polityczek i polityków, którzy mają pomysł na nową politykę takich jak Franek, Tomek Zieloni, Monika, czy ja, to nie zdobędziecie nowych głosów, nowego poparcia. Posłuchajcie co my mamy do powiedzenia, jak my widzimy nową politykę.

"Na spotkanie z Cichanouską wybiera się niektórych posłów"

Dodała też, że na spotkanie ze Swiatłaną Cichanouską kierownictwo klubu wybrało tylko niektórych posłów. Myślę też, że naprawdę, jeżeli na spotkanie z Cihanouską wybiera się tylko niektórych posłów, a nie zaprasza wszystkich, to wcale to nie jest fajne - stwierdziła.

Mam świadomość, że zaraz spotkam się zarzutem, że piorę brudy publicznie, ale od miesiąca nikt nie zrobił prania, trochę już tego nazbierało. (...) Kochani, mamy już milczący Sejm, milczący Trybunał Konstytucyjny, milczące KRS, prokuraturę, Rzecznika Praw Dziecka. Czy naprawdę chcemy mieć też milcząca opozycję? - zakończyła Jachira.