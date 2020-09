W szeregach parlamentarzystów PiS rośnie bunt przeciwko "niskim zarobkom" i złość za intratne posady dla kolegów i ich rodzin - pisze "Gazeta Wyborcza". Według niej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki sonduje opozycję, czy pomogłaby odrzucić senackie weto do ustawy ws. podwyżek pensji.

Z informacji gazety wynika, że to Ryszard Terlecki "jest odpowiedzialny za operację 'podwyżki'" / Radek Pietruszka / PAP

"W kuluarach wzburzyła polityków PiS informacja, że żona wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza została prezesem jednoosobowego zarządu państwowej Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie roczne wynagrodzenie zarządu wynosi 175 tys. zł" - pisze gazeta. Podaje też inne przykłady karier: m.in. stryja prezydenta Andrzeja Dudy - Antoniego Dudy, który został powołany do rady nadzorczej PKP Cargo czy żony ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, Patrycji Koteckiej, zasiadającej w zarządzie Link4.

Na potrzebę zajęcia przez kierownictwo PiS "jasnego i klarownego stanowiska" zwraca uwagę w rozmowie z gazetą senator PiS Jan Maria Jackowski. Inny z senatorów PiS - Józef Łuczak ocenia, że pensje parlamentarzystów są zbyt niskie, co jego zdaniem spowoduje, że fachowcy nie będą chcieli zasiadać w ławach poselskich czy senatorskich. Łuczak w rozmowie z "GW" zaznacza, że będzie chciał przekonać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, "by wrócić do tego poziomu uposażeń, który był".

O to, czy jest to dobry pomysł, spytano szefa klubu PiS i wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. To dobry pomysł, ale nie wiem, czy się uda - odpowiada Terlecki.

Z informacji gazety wynika, że to Terlecki "jest odpowiedzialny za operację 'podwyżki'". Według "GW" polityk nieformalnie rozmawiał już o sprawie z liderami PSL i Lewicy, ale usłyszał stanowcze "nie", chce jednak w przyszłym tygodniu zorganizować spotkanie z przedstawicielami wszystkich klubów i koła.

14 sierpnia Sejm uchwalił zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie, wiążące ich wysokość z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego, a nie, jak dotąd, z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej. 17 sierpnia Senat opowiedział się przeciw podwyżkom, ustawa wróci więc do Sejmu.