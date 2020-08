Sejm przyjął zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie. Pierwszy raz w historii pensję ma otrzymać Pierwsza Dama - niemal 18 tys. zł miesięcznie. Większa ma być także budżetowa subwencja dla partii politycznych. Praca nad projektem odbyła się w ekspresowym tempie. Teraz przepisy trafią do Senatu.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska i poseł PiS Marek Suski / Radek Pietruszka / PAP

Za przyjęciem nowelizacji obejmującej podwyżki głosowało 386 posłów. Przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu. Szczegółowe wyniki głosowania , pokazujące, jak zachowali się konkretni posłowie, są już dostępne na stronach Sejmu.

Jak wyglądało poparcie dla nowelizacji wśród posłów poszczególnych ugrupowań? 226 posłów Prawa i Sprawiedliwości było za jej przyjęciem, dwóch - Wojciech Maksymowicz i Michał Wypij - wstrzymało się od głosu, a siedmioro - m.in. Jacek Sasin i Zbigniew Ziobro - w ogóle nie wzięło udziału w tym głosowaniu.

Za nowelizacją zagłosowała również większość klubu Koalicji Obywatelskiej. Poparło ją 100 posłów (m.in. Małgorzata Kidawa-Błońska, Marcin Kierwiński, Sławomir Nitras i Barbara Nowacka). Przeciw było tylko 9 reprezentantów KO: Tomasz Aniśko, Cezary Grabarczyk, Klaudia Jachira, Monika Rosa, Franciszek Sterczewski, Michał Szczerba, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska i Tomasz Zimoch. Od głosu wstrzymało się 12 osób - m.in. Grzegorz Schetyna i Tomasz Siemoniak, a 13 posłów KO nie wzięło udziału w głosowaniu.

Za nowelizacją opowiedziała się również zdecydowana większość Lewicy. Poparło ją 39 z 47 głosujących parlamentarzystów tej formacji - m.in. Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Senyszyn i Krzysztof Śmiszek. Przeciw zagłosowało 7 osób: Magdalena Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Paulina Matysiak, Adrian Zandberg i Marcelina Zawisza. Wanda Nowicka wstrzymała się od głosu.

Również większość posłów klubu PSL-Koalicji Polskiej - 20 z 26 głosujących - opowiedziała się za podwyżkami. To m.in. lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, Marek Sawicki i Marek Biernacki. Przeciw było 6 osób: Jolanta Fedak, Paweł Kukiz, Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj, Stanisław Tyszka i Stanisław Żuk.

Przeciwko projektowi zgodnie zagłosowała Konfederacja - na "nie" było 11 jej posłów.

Za nowelizacją był też jeden poseł niezrzeszony - Ryszard Galla.

Przyjęte przed głosowaniem całości poprawki to w większości zmiany redakcyjne i doprecyzowujące. Jedna z merytorycznych to przyjęta przez Sejm zmiana, by rozwiązania pozwalały też na podwyżki dla pracowników samorządowych.

Sejm wcześniej w piątek przeprowadził debatę w pierwszym czytaniu i niezwłocznie przeszedł do drugiego.

Wyjątkowa zgodność

Zgodność między klubami sejmowymi już w czasie pierwszego i drugiego czytania była wręcz niebywała. Przedstawiciele PiS-u przekonywali, że politycy muszą zarabiać więcej. Opozycyjne kluby w większości nie zadawały żadnych pytań, nie dyskutuowały. W imieniu Lewicy i PSL-Kukiz'15 w debacie nie wypowiedział się nikt, a z Koalicji Obywatelskiej głos zabrała tylko Klaudia Jachira. W ciągu całego dnia posłowie opozycji unikali rozmów na temat tych przepisów z dziennikarzami.

Klaudia Jachira / Radek Pietruszka / PAP





Rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała, że osobiście uważa, że to zły moment na wprowadzanie podwyżek dla polityków.

Przypominam, że są też zamrożone płace w budżetówce - powiedziała Żukowska PAP.

Absolutnie przeciwni byli politycy koła Konfederacji. Dobromir Sośnierz w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Michalskim zaznacza, że wynagrodzenia może i są niskie, ale obecnie Polska boryka się z kryzysem.

Jakby ktoś mi kazał wskazać gorszy moment na wprowadzenie takiej podwyżki, to nie wymyśliłbym gorszego niż teraz, w czasie kryzysu - powiedział polityk Konfederacji.

Jak informował Paweł Kukiz, również członkowie jego ugrupowania są przeciwko. Wygląda na to, że wróciło #KorytoPlus. Błyskawiczne przejście do drugiego czytania i za moment pewnie uchwalenie. Kukiz’15 jest zdecydowanie przeciw podwyżkom dla posłów i zwiększeniu partyjnych subwencji w szczycie kryzysu gospodarczego - napisał na Twitterze.



Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości z kolei żalił się, że przez lata parlamentarzyści nie mieli podwyżek, a na dodatek utracili też inne przywileje. Chociażby karta VIP do leczenia została też zlikwidowana - powiedział.

Perfect Timing Day: przyznać wielkie podwyżki prezydentowi, rządowi i parlamentowi w rocznicę strajku 1980, w czasie rewolucji u najbliższego sąsiada, w szczycie pandemii, kiedy zaczyna się głęboka recesja - skomentował na Twitterze były premier Donald Tusk. "Opozycja, która złej władzy podwyższa wynagrodzenie, i to w czasie kryzysu, nie ma racji bytu. Po prostu. Ogarnijcie się, proszę" - dodał w kolejnym wpisie.





Kaczyński pensje obniżał

Jeszcze dwa lata temu, po aferze z nagrodami dla ministrów, Jarosław Kaczyński zaproponował zredukowanie pensji poselskich i senatorskich o 20 proc. Wtedy też za pomysłem głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Prezes partii groził za ewentualny sprzeciw konsekwencjami. Mówił, że członkowie ugrupowania, którzy tego nie poprą, stracą swoje miejsca na listach wyborczych.

Jest oczekiwanie daleko idącej skromności w życiu publicznym - mówił. Dziś najwyraźniej skromność jest rozumiana inaczej.

Podwyżki dla polityków

Projekt ws. wynagrodzeń zakłada powiązania płac najważniejszych osób w państwie nie - jak dotychczas - z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej, ale z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego.



Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (w drugim kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13.



Sędzia Sądu Najwyższego zarabia dzisiaj minimum 19 986 zł brutto. Oznacza to, że po podwyżce zarobki brutto polityków kształtowałyby się w taki sposób:

- prezydent: 25 981 zł

- marszałkowie Sejmu i Senatu: 21 984 zł

- premier: 21 984 zł

- wicemarszałkowie Sejmu i Senatu: 17 987 zł

- ministrowie: 17 987 zł

- wiceministrowie: 16 988 zł

- wojewodowie: 14 989 zł

- wicewojewodowie: 12 990 zł

Większa budżetowa subwencja dla partii politycznych

Politycy zadbali nie o tylko o podwyżki dla siebie, ale także dla swoich partii. Mają one dostać 50 proc. więcej z budżetu państwa.

Subwencja z budżetu państwa przysługuje partii, która samodzielnie tworząc komitet wyborczy uzyskała w skali kraju co najmniej 3 proc. ważnych głosów w wyborach do Sejmu i partii, która wchodziła w skład koalicji, jeśli komitet koalicyjny uzyskał co najmniej 6 proc. ważnych głosów w skali kraju.

Jeśli zmiany zostaną przegłosowane największe partie otrzymują nawet 10 mln złotych więcej. PiS dostanie rocznie zamiast 23 milionów - prawie 35. KO zamiast niemal 20 mln - prawie 30 mln zł. A dokładnie będzie to tak wyglądać: