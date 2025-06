Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), które, jak stwierdził, było "pełne informacji" i stanowiło ważny moment dla polskiej polityki bezpieczeństwa. Jak dodał, podczas spotkania doszło też do "intensywnego sparingu politycznego" pomiędzy niektórymi politykami.

Szymon Hołownia i Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego / Adam Burakowski/East News / East News

Hołownia przyznał, że podczas posiedzenia "oczywiście doszło do intensywnego sporu czy sparingu politycznego pomiędzy niektórymi politykami". Jednak, jak zaznaczył, część poświęcona tematom bezpieczeństwa oraz szczytowi NATO, była "pełna informacji" ze strony premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

Mimo że marszałek musiał opuścić spotkanie przed jego zakończeniem z powodu innych obowiązków, podkreślił znaczenie tej części obrad. To było naprawdę ważne, żebyśmy usłyszeli, co usłyszeliśmy - zaznaczył, wyrażając nadzieję, że posiedzenie RBN może stać się "glebą, na której może wyrosnąć to, że nadal w sprawach bezpieczeństwa i kluczowych dla państwa" politycy będą mówić jednym głosem.

Na posiedzeniu obecny był prezydent elekt Karol Nawrocki, który, jak zauważył Hołownia, "nie zabierał aktywnie głosu", lecz słuchał i zapoznawał się z formatem Rady. Hołownia zwrócił uwagę, że jako nowy marszałek Sejmu tak samo postępował podczas swojego pierwszego posiedzenia RBN.

Mam nadzieję, że po tym pierwszym uczestnictwie uzna (Nawrocki), że ten format jest ważny, że jest potrzebny, że jest nam wszystkim potrzebny i że powinien odbywać regularnie - przekazał Hołownia.

Dodał, że przeprowadził na ten temat z Nawrockim krótką rozmowę. W jej trakcie prezydent elekt miał zapytać, jak często odbywają się Rady. Powiedziałem mu, że jeśli będzie miał na to wpływ, to powinny być jak najczęściej, a najchętniej regularnie - raz w miesiącu - podkreślił Hołownia. Ponieważ, jak dodał, przy rzadszym zwoływaniu Rady, jej format "staje się nieefektywny".

To musi być sprawne - w mojej ocenie - narzędzie. Raz na miesiąc, konkretna godzina, konkretny dzień, spotykamy się wszyscy, rozmawiamy, wymieniamy się informacjami - mówił Hołownia, podkreślając dynamikę zmian w obszarze bezpieczeństwa i potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy i strategii.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego, będąca organem doradczym prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, zwołuje się na wniosek prezydenta i zajmuje tematyką określoną przez głowę państwa.

Poprzednie posiedzenie RBN - poświęcone bezpieczeństwu Polski w obecnej sytuacji międzynarodowej - odbyło się 24 lutego 2025 roku w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę.