Polska wyrasta na jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych Europy. Dynamiczny wzrost gospodarczy kraju przyciąga uwagę kolejnych zagranicznych mediów, jednak eksperci ostrzegają, że polityczne napięcia mogą zagrozić dalszemu rozwojowi.

Według hiszpańskiego dziennika gospodarczego „Cinco Dias” Polska jest nowym przemysłowym sercem Europy / Shutterstock

"Polska staje się nowym sercem przemysłowym Europy, choć ostry konflikt polityczny w kraju może utrudnić utrzymanie poziomu wzrostu gospodarczego w kolejnych latach" – ocenił w poniedziałek hiszpański dziennik gospodarczy „Cinco Dias”.

Gazeta zwraca uwagę, że podczas gdy Niemcy i Francja zmagają się z osłabieniem swoich gospodarek, Polska notuje imponujące wyniki.

"Podczas gdy Niemcy i Francja walczą o ożywienie swoich gospodarek, na wschód od Odry zaczyna bić nowe serce przemysłowe" - czytamy.

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, na które powołuje się dziennik, wzrost polskiej gospodarki w najbliższych latach ma utrzymać się na poziomie ponad 3 proc. rocznie.

"Prognozy te są znacznie wyższe niż w przypadku większości gospodarek europejskich" - zauważa "Cinco Dias".

Przemysł i inwestycje napędzają wzrost

Szybki rozwój gospodarczy Polski to efekt rozwoju kluczowych sektorów przemysłu, takich jak motoryzacja czy branża spożywcza. Istotne znaczenie mają również rosnące wydatki w sektorze obronnym oraz środki unijne, które wspierają inwestycje i modernizację infrastruktury.

"Polska zawdzięcza szybki wzrost gospodarczy rozwojowi przemysłu, m.in. motoryzacyjnego czy spożywczego, a także dzięki większym wydatkom w sektorze obronnym" - podkreślił "Cinco Dias".