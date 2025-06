Sejm uchwalił w środę z poprawką ustawę zakładającą, że pacjenci od 13. roku życia będą mogli korzystać z pomocy psychologa bez zgody opiekuna. Konsultacje mają być możliwe jedynie w gabinetach współpracujących z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ustawa ma umożliwić młodym ludziom, którzy nie mogą liczyć na wsparcie rodziców, dostęp do pomocy psychologicznej

Ustawa ma umożliwić młodym ludziom, którzy nie mogą liczyć na wsparcie rodziców, dostęp do pomocy psychologicznej.

Ustawa pozwala osobom powyżej 13. roku życia na skorzystanie z pomocy psychologicznej bez zgody rodziców w placówkach współpracujących z NFZ.

Psycholog ma obowiązek informowania rodziców o stanie zdrowia dziecka, chyba że może to zagrozić jego dobru.

W przypadku zagrożenia dobra pacjenta, psycholog informuje sąd opiekuńczy.

Za przyjęciem ustawy z poprawką głosowało 238 posłów; przeciwko było 32, wstrzymało się 145 posłów.

Ustawę poparli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL, Lewicy i Razem. Większość Prawa i Sprawiedliwości wstrzymała się od głosu (141), 14 posłów tego klubu było przeciw, a 4 zagłosowało za. Konfederacja była przeciw.

"Ten problem, że rodzic nie chce usłyszeć wołania młodego człowieka o pomoc"

Podczas drugiego czytania przedstawicielka wnioskodawców, posłanka KO Marta Globik powiedziała, że ustawa to szansa na pomoc psychologiczną dla młodych ludzi, którzy nie mają wsparcia w rodzicach.

Dzieje się tak z różnych powodów. Ten problem, że rodzic nie chce usłyszeć wołania młodego człowieka o pomoc, dotyczy zarówno rodzin bardzo zamożnych, gdzie czasem rodzice po prostu nie widzą, że coś złego się dzieje, a czasem dotyczy rodzin, w których występuje przemoc i to właśnie rodzic jest przyczyną problemów tego dziecka. Dlatego musimy dać szansę tym najmłodszym na skorzystanie z pomocy - argumentowała.

"Potencjalny dodatkowy konflikt"

Wojciech Tumanowicz (Konfederacja) ocenił, że ustawa nie przyniesie realnej pomocy psychologicznej dzieciom, a "podważa konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci".

Ta ustawa nie rozwiązuje kluczowych problemów systemowych ani w edukacji, ani w ochronie zdrowia psychicznego dzieci. Według proponowanych przepisów dziecko będzie mogło pójść bez wiedzy i zgody rodziców do psychologa, a i tak osoba udzielająca świadczenia musi poinformować rodziców o tej wizycie w ciągu siedmiu dni. Stwarza to jedynie potencjalny dodatkowy konflikt i utratę zaufania między rodzicami a dzieckiem - stwierdził.

Według posłanki Marceliny Zawiszy z partii Razem ustawa daje furtkę do tego, żeby młoda osoba, której rodzice nie zgadzają się na to, żeby poszła do psychologa, z tej pomocy mogła skorzystać. A jednocześnie ustawa daje rodzicom możliwość kontroli tego, ponieważ jeśli to nie oni są sprawcami przemocy, to w ciągu siedmiu dni dowiadują się, że dziecko skorzystało z pomocy - zaznaczyła.

Poselski projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej. W trwających trzy lata pracach nad nim brała też udział m.in. obecna rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak oraz organizacje młodzieżowe.

Co zakłada ustawa?

Propozycje zawarte w ustawie dopuszczają, by osoba małoletnia, która ukończyła 13 lat, mogła uzyskać niezbędną pomoc psychologiczną.

Skorzystanie z pomocy ma być możliwe jedynie w gabinetach, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Małoletni pacjent musiałby podać swoje dane osobowe i pokazać dokument potwierdzający tożsamość.

Ustawa zakłada, że osoba udzielająca świadczenia zdrowotnego niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego pacjenta o stanie zdrowia psychicznego pacjenta oraz konieczności dalszej pomocy dziecku. Jednocześnie psycholog może odstąpić od tego obowiązku, jeżeli uzna, że mogłoby to zagrożać dobru pacjenta.

W przypadku zagrożenia dobra pacjenta psycholog zawiadamia sąd opiekuńczy.

Ustawa przewiduje wejście w życie jej przepisów po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia. Przepisami zajmie się teraz Senat.