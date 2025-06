W najbliższy piątek 27 czerwca Kościół katolicki obchodzi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czy w tym dniu obowiązuje wiernych post od pokarmów mięsnych? Czy katolicy są zobowiązani do udziału w mszy świętej tego dnia?

Czy w piątek można jeść mięso? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. A taka przypada w najbliższy piątek, zatem post nie obowiązuje.

Wstrzemięźliwość i post obowiązują także w Środę Popielcową i w Wielki Piątek.

W najbliższy piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to święto ruchome, obchodzone zawsze w piątek po oktawie Bożego Ciała. W tym roku uroczystość ta odbyła się 19 czerwca, więc święto to obchodzone będzie 27 czerwca. Tego dnia wierni w Polsce nie są formalnie zobowiązani do udziału w mszy świętej i do powstrzymywania się od prac niekoniecznych.

Kult Serca Jezusa

Kult Serca Jezusa znany jest od średniowiecza, ale rozpowszechnił się w Kościele katolickim i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, które w latach 1673-1675 miała św. Małgorzata Maria Alacoque z klasztoru sióstr wizytek w Paray-le-Monial (Francja).

Według objawień zatwierdzonych przez Kościół Chrystus chciał ustanowienia święta ku czci Swego Serca i odprawiania specjalnego nabożeństwa wynagradzającego. Czcicielom dał również dwanaście obietnic, wśród których są m.in. łaska pokoju w rodzinach i pocieszenie w utrapieniach. Jezus obiecał także św. Marii Małgorzacie Alacoque, że ten, kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystąpi do komunii świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, nie umrze bez łaski uświęcającej. Kościół nie zaaprobował urzędowo tej obietnicy, ale pozwolił ufać, że zostanie ona wypełniona.

O ustanowienie święta Bożego Serca zabiegali w Stolicy Apostolskiej polscy królowie i biskupi w pierwszej połowie XVIII w. W odpowiedzi na ich starania 6 lutego 1765 r. papież Klemens XIII zatwierdził uroczystość Najświętszego Serca Jezusa m.in. dla Królestwa Polskiego i dla Konfraterni Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie.

Pius IX w 1856 r. rozszerzył je na cały Kościół powszechny. Papież Leon XIII w 1889 r. podniósł je do rangi uroczystości, a 31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.