Grzegorz Braun został jednym z laureatów Nagrody Pokoju i Praw Człowieka przyznawanej przez Międzynarodową Fundację im. Emila Czeczko - organizację propagandową związaną z reżimem ­Alaksandra Łukaszenki i sympatyzującą z ­Władimirem Putinem - podaje portal OKO.press.

Grzegorz Barun / Adam Burakowski / East News

"Propagandowa białoruska organizacja - Międzynarodowa Fundacja Charytatywna im. Emila Czeczko - 3 listopada przyznała Nagrody Pokoju i Praw Człowieka. Standardowo dostają je osoby sympatyzujące z Putinem i Łukaszenką. W tym roku jednym z laureatów został polski polityk Grzegorz Braun - czytamy.



Wśród tegorocznych laureatów "nagrody" znalazł się jeszcze Tomasz J., były działacz prorosyjskiej partii "Zmiana" i współpracownik Mateusza Piskorskiego.

Fundacja im. Emila Czeczko nosi imię polskiego żołnierza, który zdezerterował na Białoruś. Pełnił służbę w 11. Mazurskim Pułku Artylerii wchodzącym w skład 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Miał zostać zatrzymany pod Tuszemlą na Grodzieńszczyźnie, a następnie poprosić o azyl polityczny.

Na Białorusi Czeczko występował publicznie, m.in. w białoruskich mediach państwowych, oskarżając polskie władze o zbrodnie na nielegalnych migrantach. Twierdził m.in., że podczas służby na granicy "był zmuszany do zabijania ludzi".

OKO.press wskazuje, że w przeszłości "wyróżnienie" tej fundacji otrzymywały osoby wspierające reżim Łukaszenki i sympatyzujące z Rosją.

Na czele fundacji stoi Dmitrij Bieliakow - były agent białoruskiego KGB. W komunikacie fundacji Bieliakow mówił, iż nagroda ma być przyznawana osobom, które "walczą o prawdziwą demokrację".