W 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski kibiców czekają aż cztery pojedynki drużyn z ekstraklasy, a największe emocje wzbudza starcie Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź. Szczecinianie, którzy w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminowali obrońców trofeum z Warszawy, tym razem podejmą łodzian, dla których będzie to już trzecia konfrontacja z zespołem z najwyższej klasy rozgrywkowej w tej edycji turnieju.

Piłkarz Widzewa Łódź Marcel Krajewski (L) i Kamil Grosicki (P) z Pogoni Szczecin; te dwie drużyny zmierzą się w 1/8 finału Pucharu Polski / Marian Zubrzycki / PAP

W 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski dojdzie do czterech meczów z udziałem rywali z ekstraklasy. W najciekawszym starciu Pogoń Szczecin, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała broniącą trofeum Legię Warszawa, podejmie Widzew Łódź.

Będzie to już trzecia konfrontacja widzewiaków z przeciwnikiem z ekstraklasy w tej edycji Pucharu Polski. W 1. rundzie łodzianie wyeliminowali w rzutach karnych na wyjeździe Bruk-Bet Termalicę Nieciecza, a w kolejnej pokonali po dogrywce u siebie Zagłębie Lubin 1:0.

Natomiast Pogoń Szczecin na otwarcie nie musiała grać, ponieważ dostała zwycięstwo walkowerem z Kotwicą Kołobrzeg, a w 2. rundzie - w największym szlagierze tej fazy i jednocześnie rewanżu za finał PP poprzedniej edycji - wygrała po dogrywce na Łazienkowskiej z Legią Warszawa 2:1.

10 drużyn z ekstraklasy w 1/8 finału PP

W pozostałych parach z udziałem zespołów z ekstraklasy Piast Gliwice podejmie Lecha Poznań, GKS Katowice zmierzy się z Jagiellonią Białystok, a Lechia Gdańsk - z liderem tabeli Górnikiem Zabrze, dla którego to będzie drugi z rzędu wyjazd na pucharowy mecz do Trójmiasta. W poprzedniej rundzie podopieczni Michala Gašparíka pokonali na wyjeździe Arkę Gdynia 2:1.

Łącznie do 1/8 finału dotarło 10 przedstawicieli najwyższej klasy. Korona Kielce zagra na wyjeździe z drugoligową Chojniczanką Chojnice, a Raków Częstochowa - z pierwszoligowym Śląskiem Wrocław. Zgodnie z przepisami, gospodarzem zawsze jest drużyna występująca w niższej klasie, a w przypadku ekip z tej samej ligi - wylosowana jako pierwsza.

Na dwóch stadionach dojdzie do konfrontacji trzecioligowców z rywalami z 1. ligi. Avia Świdnik podejmie występującą dwie klasy wyżej Polonię Bytom, która w poprzedniej rundzie pokonała 7:0 grający na szóstym szczeblu (5. liga) LKS II Goczałkowice-Zdrój. Natomiast Zawisza Bydgoszcz zmierzy się ze zdecydowanym liderem tabeli zaplecza ekstraklasy Wisłą Kraków.

Mecze 1/8 finału są zaplanowane w dniach 2-4 grudnia. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

Pary 1/8 finału STS Pucharu Polski

(E - ekstraklasa, I - 1. liga, II - 2. liga, III - 3. liga)