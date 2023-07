Nie ma zagrożenia dla ludzi w związku z przypadkami grypy ptaków u kotów - twierdzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Główny Inspektorat Weterynarii. ​Nie została też potwierdzona hipoteza, że koty zaraziły się przez zjedzenie mięsa drobiowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja prasowa w sprawie wykrycia przez grupę prof. Krzysztofa Pyrcia z Uniwersytetu Jagiellońskiego wirusa grypy ptaków w jednej z pięciu przebadanych próbek mięsa, którym karmiono chore koty.

Służby właściwie wykluczają możliwość zarażenia się grypą ptaków przez koty poprzez jedzenie mięsa drobiowego. Podkreślają, że ta jedyna próbka z wykrytym wirusem nic nie znaczy, bo mógł on trafić do mięsa już np. w domu, w którym przebywał chory kot.

Jeżeli drób jest zakażony, (to) wykazuje objawy chorobowe i to natychmiast widać. (...) Lekarze i hodowcy doskonale wiedzą, jak wygląda ptasia grypa u drobiu, w związku z powyższym tylko zdrowy drób może trafić do zakładu ubojowego - powiedział Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk.

Dodał on, że ostatnio nie obserwowano ognisk grypy ptaków, za to spada liczba zachorowań u kotów. Nadal nie udało się ustalić źródła zakażeń.

Do sprawy odniósł się również wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Ciecióra. Jego zdaniem, "nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo".

Informacje o wirusie grypy ptaków w mięsie drobiowym są nieprawdziwe, żadne badania tego nie potwierdzają. Doniesienia w mediach wprowadzają w błąd - poinformował.

Będziemy walczyć o dobre imię naszych rolników, którzy dokładają wszelkich starań, żeby jakość żywności była na najwyższym poziomie - zapewnił.