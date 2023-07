Państwowa Inspekcja Sanitarna podjęła prewencyjne działania, by zapobiec wystąpieniu grypy A/H5N1/ u ludzi - poinformował GIS. Właścicieli i opiekunów kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem grypy ptaków, objęto nadzorem epidemiologicznym.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W ostatnim czasie służby weterynaryjne zanotowały zwiększoną liczbę przypadków infekcji kotów domowych, przebiegających z objawami oddechowo-neurologicznymi i wysoką śmiertelnością. Zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii, wyniki badań wskazują jako przyczynę zakażenia zwierząt wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków A/H5N1/.

W komunikacie GIS poinformowała, że Państwowa Inspekcja Sanitarna objęła nadzorem epidemiologicznym właścicieli i opiekunów tych kotów, u których potwierdzono zakażenie wirusem grypy ptaków.

Podkreślono jednocześnie, że do zakażenia człowieka dochodzi niezwykle rzadko i wyłącznie w wyniku bezpośredniego i długotrwałego kontaktu z chorym ptactwem. Możliwość zakażenia głównie dotyczy osób zawodowo mających kontakt z drobiem i dzikimi ptakami.

W Polsce dotychczas nie zarejestrowano przypadków zakażenia ludzi wirusem grypy typu A/H5N1/ - podkreślił GIS.

Ryzyko przeniesienia zakażenia z chorego kota na człowieka jest znikome. Z właścicielami padłych kotów, u których potwierdzono zakażenie A/H5N1/, prewencyjnie kontaktują się pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych - wskazał GIS.

Rady dla właścicieli kotów

Sanepid zaleca właścicielom kotów, by unikać bezpośredniego kontaktu z chorym drobiem, padłym ptactwem dzikim i z przedmiotami, na których są ślady ptasich odchodów.

Po przyjściu do domu należy od razu zabezpieczyć buty przed dostępem kotów, czyścić obuwie po powrocie do domu i po przebywaniu w warunkach zewnętrznych, w których mogło dojść do ich zanieczyszczenia ptasimi odchodami, a także zdezynfekować powierzchnię, w której stały buty.

Zalecane jest również częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do domu, przed przygotowaniem posiłku.

W przypadku wystąpienia u zwierzęcia domowego objawów choroby należy niezwłocznie zgłosić go do lekarza weterynarii, a w razie pojawienia się niepokojących objawów grypopodobnych - zgłosić się do lekarza.