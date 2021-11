Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 47-latka, który groził swoim sąsiadom. Mężczyzna celował z wiatrówki w kierunku jednej z kobiet. Decyzją sądu agresywny mieszkaniec miasta został tymczasowo aresztowany.

Zatrzymanie agresywnego 47-latka / Policja Dolnośląska / Policja

Wałbrzyscy funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o tym, że 47-letni lokator jednego z budynków przy ul. Andersa w tym mieście od dłuższego czasu terroryzował sąsiadów i groził im pozbawieniem życia.

Podejrzany podczas wymiany zdań z jedną z pokrzywdzonych skierował w jej kierunku wiatrówkę. Nie strzelił, ale sytuacja ta wyglądała bardzo groźnie.

Broń (wiatrówka), którą 47-latek terroryzował sąsiadkę / Policja

Policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę. Zabezpieczyli również broń, z której 47-latek miał grozić kobiecie.

Teraz odpowie on za kierowanie gróźb karalnych w stosunku do innych osób. Podejrzanemu grozi do lat 2 pozbawienia wolności.

Sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie dla sprawcy.