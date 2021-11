Samorządy analizują, jak skorzystać na rodzinnym kapitale opiekuńczym. Państwo dopłaci 400 zł miesięcznie do opieki - pisze "Rzeczpospolita”. Jak zauważa gazeta, w wielu gminach opłaty za żłobki są niższe, ale - w związku z nową ustawą - samorządy nie wykluczają, że podniosą czesne.

Jak podaje dziennik, ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym może być "prezentem nie tylko dla rodziców, ale i samorządów". "Część gmin już deklaruje, że w przyszłorocznych opłatach za żłobki uwzględni możliwość uzyskania przez rodziców dofinansowania z budżetu państwa do czesnego. Tak jest np. w Aleksandrowie Kujawskim. Ewentualne podwyżki rozważa też Kraków i Warszawa" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

"Do końca czerwca gmina uczestniczy w resortowym programie Maluch+. Rodzice płacą tylko za wyżywienie, nie za pobyt. Po zakończeniu projektu gmina, ustalając opłatę, uwzględni możliwość uzyskania dofinansowania z rodzinnego kapitału opiekuńczego" - mówi w rozmowie z "Rz"



Gazeta zaznacza, że od kwietnia 2022 roku m.in. na pierwsze lub jedyne dziecko uczęszczające do żłobka będzie można dostać 400 zł dofinansowania od państwa. "Pieniądze wpłyną na konto żłobka. Dofinansowanie nie może być jednak wyższe niż czesne w żłobku. Część samorządów już jednak dopłaca do placówek, by zwiększyć ich dostępność" - pisze dziennik.



"W Warszawie są darmowe. W wielu gminach opłaty są niższe niż 200 zł. Dlatego samorządy nie wykluczają, że podniosą czesne. Rodzice i tak tego nie odczują" - czytamy.



"Miesięczna opłata za opiekę wynosi 199 zł. W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, aktualnie analizowana jest możliwość podniesienia opłat w żłobkach gminnych" - powiedział gazecie Przemysław Cichy, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.



Z kolei Marcelina Bogdanowicz z warszawskiego ratusza w rozmowie z "Rz" przyznaje, że sytuacja budżetowa miasta jest trudna. "Dlatego będziemy analizować każdy wariant, który umożliwi nam rozwój żłobków z jednoczesnym zachowaniem zasady równości dostępu do usługi żłobkowej na obecnym poziomie, dla wszystkich" - mówi Marcelina Bogdanowicz.



Nawet 12 tys. zł na dziecko

Kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Ś wiadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach - po 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.



Świadczenie będzie wypłacane od 2022 r. Prawo do niego będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. W takim przypadku świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie dziecko lub kolejne 36. miesiąca życia.



Wprowadzone zostanie też dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie.

Dofinansowanie będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczyć to będzie tych dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.



Wsparcie w wysokości 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. , z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.