Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mimo zaostrzającej się sytuacji pandemicznej, będą mieć zajęcia odbywające się stacjonarnie - w szpitalach. Tak zdecydowały władze uczelni. "Chodzi też o to, by w szczycie pandemii studenci mogli stanąć do pomocy lekarzom" - tłumaczy prorektor Uniwersytetu Medycznego ds. klinicznych prof. Szymon Dragan.

REKLAMA