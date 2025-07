Koniec z tzw. godzinami czarnkowymi. Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który zakłada likwidację godzin dostępności. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2025 r.

Rząd likwiduje godziny czarnkowe / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rząd przyjął projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który likwiduje tzw. godziny czarnkowe.

Godziny czarnkowe to jedna godzina tygodniowo na konsultacje nauczycieli z uczniami lub rodzicami, wprowadzone od 1 września 2022 r.

Likwidacja godzin czarnkowych to element pakietu deregulacyjnego przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rząd uzasadnia zmianę tym, że konsultacje często kolidowały z zajęciami uczniów i nie spełniły swojego celu.

Tzw. godziny czarnkowe obowiązują od 1 września 2022 r. Nazwę zawdzięczają ówczesnemu ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi. To jedna godzina tygodniowo, podczas której nauczyciel prowadzi konsultacje z uczniami lub ich rodzicami.

Przepisy likwidujące przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Chodzi o projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który jest elementem pakietu deregulacyjnego.

We wtorek projekt przyjęła Rada Ministrów. Jak podała kancelaria premiera, przepisy "nie spełniły swojego celu - konsultacje często kolidowały z zajęciami uczniów, co utrudniało korzystanie z nich". Zaznaczyła też, że "nowe przepisy realizują działania deregulacyjne rządu".

Podkreśliła, że nowe przepisy likwidują "sztywny wymóg", by nauczyciele byli dostępni co tydzień przez określoną godzinę, aby prowadzić konsultacje z uczniami i rodzicami. Wskazała jednocześnie, że "konsultacje pozostają obowiązkowe, ale będą mogły być prowadzone w ramach innych zajęć i czynności statutowych szkoły, dostosowanych do potrzeb uczniów i możliwości nauczycieli".

Szykując zmianę przepisów, resort edukacji argumentował, że proponowane rozwiązania wprowadzają większą elastyczność w organizacji czasu pracy nauczycieli, ułatwiają prowadzenie konsultacji i usprawniają kontakt z uczniami oraz rodzicami. Ponadto, są "oczekiwane przez środowisko oświatowe".

Tzw. godziny czarnkowe od początku krytykował m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego. W maju, w piśmie do minister edukacji Barbary Nowackiej ZNP wskazał, że po trzech latach funkcjonowania zapisów nauczyciele podkreślają, że to "martwy przepis, ponieważ godziny dostępności nie ułatwiły kontaktów między szkołą a rodzicami; rodzice i uczniowie nie korzystają z tego rozwiązania".

Związek przeprowadził też ankietę wśród prawie 12,5 tys. nauczycieli. Zdecydowana większość (96 proc.) z nich była zdania, że godziny dostępności należy zlikwidować.

Nowelizacja ma wejść w życie od 1 września 2025 r.