Oględziny i sekcja zwłok Barbary Skrzypek nie dostarczyły dowodu na to, aby do jej zgonu mogło dojść w następstwie zmian urazowych - podkreślili biegli, którzy złożyli do akt opinię z przeprowadzonych oględzin i otwarcia zwłok.

Portret Barbary Skrzypek / Dawid Wolski / East News Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga poinformowała o wynikach sekcji zwłok Barbary Skrzypek.

Oględziny i sekcja nie wykazały, by śmierć Skrzypek była skutkiem urazów.

Bezpośrednią przyczyną zgonu był rozległy zawał serca, związany z przewlekłą niewydolnością krążenia.

Zgon nastąpił trzy dni po przesłuchaniu Skrzypek w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna.

Prokuratura podkreśla, że stres może wpływać na układ sercowo-naczyniowy, ale nie ma dowodów na bezpośredni związek przesłuchania ze śmiercią. Zobacz również: Ewa Wrzosek stawiła się w prokuraturze ws. śmierci Barbary Skrzypek

Jak wykazała sekcja zwłok, Barbara Skrzypek zmarła z powodu zawału serca. Stało się to trzy dni po jej przesłuchaniu w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji - wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek. Środowisko PiS, w tym lider partii Jarosław Kaczyński, wiążą śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem i zdenerwowaniem, które mu towarzyszyło, a także niedopuszczeniem do przesłuchania jej pełnomocnika. Opinia biegłych w sprawie przyczyny zgonu Barbary Skrzypek Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie poinformowała we wtorek, że biegli złożyli do akt opinię z przeprowadzonych oględzin i otwarcia zwłok Barbary Skrzypek. Przeprowadzone badania sekcyjne miały na celu szczegółowe ustalenie przyczyn zgonu, w tym określenie mechanizmu śmierci oraz okoliczności towarzyszących zdarzeniu, które mogły zostać ustalone przez biegłych - podkreśliła prokuratura. W opinii pisemnej biegli podkreślili, że: oględziny i sekcja zwłok Barbary Skrzypek nie dostarczyły dowodu na to, aby do jej zgonu mogło dojść w następstwie zmian urazowych ,

, biorąc pod uwagę obraz sekcji zwłok oraz wyniki przeprowadzonych badań dodatkowych, należy dojść do wniosku, że do zgonu Barbary Skrzypek doszło w mechanizmie zaostrzenia przewlekłej niewydolności krążenia w przebiegu kolejnego, rozległego, świeżego zawału tylnej ściany serca, wywołanego obecnością skrzepliny utworzonej na blaszce miażdżycowej, upośledzającej drożność jednego z większych naczyń wieńcowych, tj. gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej,

w przebiegu kolejnego, rozległego, świeżego zawału tylnej ściany serca, wywołanego obecnością skrzepliny utworzonej na blaszce miażdżycowej, upośledzającej drożność jednego z większych naczyń wieńcowych, tj. gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej, ujawniona sekcyjnie skrzeplina w świetle gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej, utworzona na blaszce miażdżycowej, najprawdopodobniej odpowiadała za krytyczne niedokrwienie mięśnia sercowego i prowadziła do zatrzymania akcji serca Barbary Skrzypek; miała ona cechy zmiany świeżej, powstałej najprawdopodobniej w ciągu kilku godzin przed zgonem,

z medycznego punktu widzenia należy wskazać, że różnorodne sytuacje i czynniki stresowe mogą wywoływać w organizmie ludzkim złożoną reakcję hormonalną, co może przekładać się na reakcje ze strony różnych układów i narządów, w tym układu sercowo-naczyniowego; nie można jednak stwierdzić, że takie reakcje, nawet przebiegające w sposób burzliwy i występujące u osób z dodatkowymi obciążeniami, w sposób bezpośredni zagrażają życiu lub zdrowiu — tym bardziej, jeśli pomiędzy zdarzeniem a zgonem zachodzi dłuższy czas, np. rzędu kilku dni. Jednocześnie należy zaznaczyć, że opinia biegłych jest bardzo obszerna i szczegółowa. Niniejszy komunikat ogranicza się jedynie do informacji i wniosków mających kluczowe znaczenie dla postępowania, ze względu na osobisty i wrażliwy charakter pozostałych informacji - podała prokuratura. Jak czytamy w komunikacie, opinia biegłych i zawarte w niej wnioski stanowią istotny element materiału dowodowego w toczącym się postępowaniu. Wnioski te zostaną przez prokuraturę uwzględnione przy podejmowaniu dalszych decyzji procesowych. Jednocześnie należy wskazać, że prokuratura wciąż oczekuje m.in. na uzyskanie opinii biegłego z zakresu toksykologii.