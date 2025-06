Środa to gorący dzień w polskiej polityce. Po południu powinniśmy już znać wynik głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Głos w tej sprawie zabrał na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia - lider Polski 2050 i marszałek Sejmu.

Premier Donald Tusk / Rafał Guz / PAP

Po tym, jak Donald Tusk wygłosił expose, posłowie rozpoczęli zadawanie pytań szefowi rządu. Zgodnie z art. 117 punkt 2 Regulaminu Sejmu debata nad wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania "obejmuje wyłącznie zadawanie pytań Prezesowi Rady Ministrów i jego odpowiedzi na pytania".

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że do zadania pytań premierowi zgłosiło się ponad 280 posłów. Ocenił, że to rekordowa liczba.

Początkowo głosowanie nad wotum zaufania miało się odbyć ok. godz. 14. Hołownia poinformował, że spodziewa się go ok. godz. 16.

Hołownia wyjaśnił, że Donald Tusk poprosił o pół godziny przerwy po debacie w celu przygotowania się do odpowiedzi na zadane pytania.

Po wyczerpaniu puli zgłoszeń do pytań nastąpi półgodzinna przerwa, a później głosowanie - wyjaśnił marszałek Sejmu. Jak dodał, w bloku głosowań - oprócz głosowania nad wotum zaufania - znajdą się także dwa głosowania proceduralne.

Wniosek o wotum zaufania to reakcja premiera na przegraną Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. W opinii opozycji i części komentatorów wygrana Karola Nawrockiego była żółtą kartką dla obecnie rządzących. Dzisiejsze głosowanie ma potwierdzić, że wciąż mają większość i mandat do rządzenia.