Kapitan rządu ma bardzo poważne problemy w swoim politycznym życiorysie, to jest najtrudniejszy moment dla niego - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Michał Wójcik. Skomentował w ten sposób sytuację rządu Donalda Tuska, który zwrócił się o wotum zaufania.

Wójcik: Chcemy wygrać, żeby Tusk przestał szkodzić

Środa w polskiej polityce to nowe "expose" premiera Donalda Tuska i głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Arytmetyka jest jasna, większość ma druga strona - nie ukrywa Wójcik.

PiS po cichu liczy jednak na nowe wybory. To są lenie, to jest leniwy rząd. Donald Tusk nie słynął nigdy z pracy. Zemsta go niszczy - mówił gość RMF FM. Chcemy wygrać, także to wotum, po to, żeby Donald Tusk przestał szkodzić Polsce - dodał.

Wójcik powołał się także na najnowsze, korzystne dla PiS, a także Konfederacji, sondaże. Zbliżamy się do większości konstytucyjnej - stwierdził.

Wójcik: To było największym błędem Dudy

Czy będzie pan tęsknił za Andrzejem Dudą? I za kim bardziej, za prezydentem czy Marcinem Mastalerkiem? - pytał jeden ze słuchaczy RMF FM.

Nie znam pana ministra Mastalerka, natomiast nie podobały mi się wypowiedzi takie, które nie powinny się pojawić, na temat Jarosława Kaczyńskiego w jego ustach i w ustach jakiegokolwiek polityka prawicy - powiedział Wójcik.

Uważam, że to była dobra prezydentura, dobre 10 lat, chociaż nie ustrzegł się błędów. Ja uważam, że błędem największym było to, że zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym - tak o prezydenturze Andrzeja Dudy mówił gość RMF FM.

Wójcik o relacjach PiS z Konfederacją

Inny ze słuchaczy pytał, jakim określeniem Michał Wójcik nazwałby relacje PiS z Konfederacją.

O przyjaźni bym nie mówił, natomiast jesteśmy po tej samej stronie politycznego sporu. To jest bardzo ważne w polityce, podzielamy wiele wartości - powiedział.

Mamy bardzo podobny punkt widzenia. Ja powiem, w jakich polach: to jest Zielony Ład chociażby, to jest polityka migracyjna, to jest kwestia dotycząca chociażby górnictwa. Wiele jest rzeczy, które nas łączy - dodał.

Wójcik: Lista ministrów do dymisji

Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem także o planowanej rekonstrukcji rządu Donalda Tuska.

Kandydat numer jeden do dymisji to jest Donald Tusk, kandydat numer dwa to jest Adam Bodnar, kandydat numer trzy to jest pani Paulina Hennig-Kloska - mówił Michał Wójcik.

Jak dodał, tuż poza "podium" umieściłby Sławomira Nitrasa.

