Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, była szefowa klubu Nowoczesnej wstąpiła do Platformy Obywatelskiej. Została członkinią koła PO w Pruszkowie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Gasiuk-Pihowicz miałaby startować do Sejmu jako "jedynka" listy Koalicji Obywatelskiej w Siedlcach.

Kamila Gasiuk-Pihowicz była szefową klubu Nowoczesnej / Leszek Szymański / PAP

O swej decyzji poinformowała w środę sama posłanka.

Z informacji uzyskanych w strukturach Platformy Obywatelskiej na Mazowszu wynika, że Gasiuk-Pihowicz została członkinią koła PO w Pruszkowie. W jesiennych wyborach parlamentarnych posłanka miałaby kandydować jako liderka listy Koalicji Obywatelskiej (koalicję tę tworzą póki co: PO, Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska) w okręgu siedleckim.



Gasiuk-Pihowicz w poniedziałek wzięła udział w obradach Rady Regionu Platforma Obywatelska Mazowsze.



Swą nową partyjną koleżankę powitał na Facebooku sekretarz warszawskich struktur PO Jarosław Szostakowski. "Kamila Gasiuk-Pihowicz w Platforma Obywatelska! Kamilę poznałem na ulicy :) Razem uczestniczyliśmy w protestach w obronie demokracji i praworządności. Potem wspierałem ją w kampanii wyborczej do Europarlamentu. W ostatnią sobotę Kamila po raz pierwszy jako pełnoprawny członek brała udział w obradach Rady Regionu! Razem jesteśmy silniejsi! Zwyciężymy! Obronimy demokrację!" - napisał Szostakowski.



Kamila Gasiuk-Pihowicz (ur. w 1983 r.), z wykształcenia ekonomistka i prawniczka, to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych posłanek opozycji. W grudniu ubiegłego roku odeszła z Nowoczesnej, gdzie była m.in. rzeczniczką partii, a później jej wiceprzewodniczącą i szefową klubu poselskiego. Obecnie jest wiceprzewodniczącą klubu parlamentarnego PO-Koalicji Obywatelskiej, który współtworzą posłowie PO i Nowoczesnej.