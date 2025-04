Policjanci z hrabstwa Hertfordshire na wschodzie Anglii badają sprawę szokującego aktu wandalizmu na cmentarzu w Watford. Ktoś zniszczył 85 nagrobków w muzułmańskiej części nekropolii. W wielu przypadkach były to miejsca wiecznego spoczynku niemowląt i małych dzieci.

Informacja o odrażającym akcie wandalizmu dotarła do policjantów w niedzielę. Zniszczono w sumie 85 nagrobków w muzułmańskiej części Carpenders Park Lawn Cemetery w Watford. Policja podaje, że wiele z nich to groby niemowląt i małych dzieci.

Na zdjęciach widać m.in., że na cmentarzu ktoś poprzewracał i uszkodził tabliczki z nazwiskami zmarłych. BBC podaje, że uszkodzone są również nagrobki, a w niektórych przypadkach doszło nawet do rozkopania wierzchniej warstwy ziemi.

Jesteśmy przekonani, że niestety był to akt motywowany religijnie. Chcielibyśmy zapewnić poszkodowanych i szerszą społeczność muzułmańską, że traktujemy to przestępstwo niezwykle poważnie - przekazał nadinspektor Jon Simpson z policji w Hertfordshire. Funkcjonariusze apelują o zgłaszanie się świadków zdarzenia. W okolicy cmentarza pojawiły się też dodatkowe patrole.

Choć cmentarz znajduje się w Watford, należy do londyńskiej gminy Brent. Nasze myśli są z rodzinami tych, których groby zostały zbezczeszczone. Nie mogę sobie wyobrazić, jak muszą się czuć w tej chwili - stwierdził w oświadczeniu przewodniczący rady gminy Brent Muhammed Butt. Zapowiedział odbudowę zniszczeń i działania zmierzające do tego, by cmentarz był znów spokojnym miejscem pamięci.