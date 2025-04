Prok. Ewa Wrzosek stawiła się jako świadek w śledztwie dotyczącym śmierci Barbary Skrzypek, długoletniej współpracowniczki prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Przed wejściem do prokuratury Wrzosek podkreśliła, że nie widzi podstaw do zarzutów wobec siebie w kontekście przesłuchania, które miało miejsce 12 marca.

Prok. Ewa Wrzosek stawiła się w prokuraturze / Radek Pietruszka / PAP

To przesłuchanie przebiegało według standardowych procedur. Wydaje mi się, że nawet te procedury były przeze mnie przestrzegane w stopniu wyższym niż przeciętnie z uwagi na fakt, że była to osoba bezpośrednio związana z panem Jarosławem Kaczyńskim, wobec którego to śledztwo jest prowadzone - podkreśliła prok. Wrzosek.

Prokurator zaznaczyła także, że ze strony Skrzypek nie wpłynęły żadne zażalenia dotyczące przebiegu przesłuchania.

W toku śledztwa przesłuchano już kilka kluczowych postaci, w tym prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz obecnych przy przesłuchaniu Skrzypek m.in. mec. Jacka Dubois - pełnomocnika austriackiego biznesmana. W charakterze świadka wezwani zostali również syn i mąż Skrzypek i drugi pełnomocnik austriackiego biznesmena mec. Krystian Lasik.

Śmierć Barbary Skrzypek

Jak wykazała sekcja zwłok, Barbara Skrzypek zmarła z powodu zawału serca. Stało się to trzy dni po jej przesłuchaniu w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji - wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek.

Środowisko PiS, w tym lider partii Jarosław Kaczyński, wiążą śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem i zdenerwowaniem, które mu towarzyszyło, a także niedopuszczeniem do przesłuchania jej pełnomocnika.

Prok. Wrzosek uzasadniała odmowę m.in. tym, że w postępowaniu przygotowawczym prokurator może podjąć taką decyzję, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby nie będącej stroną. Chodzi o to, że Skrzypek nie była stroną, tylko świadkiem.

Wkrótce po śmierci Skrzypek prokuratura oświadczyła, że Skrzypek nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń co do formy i długości przesłuchania, a oprócz problemów z czytaniem nie zgłaszała też żadnych dolegliwości zdrowotnych.