Polska ma "swoje korzenie w wierze", w latach komunizmu przetrwała "wielkie próby, gdy nadzieja była rozbijana"- to słowa z przesłania papieża Franciszka do uczestników rozpoczynającego się w sobotę we Wrocławiu 42. Europejskiego Spotkanie Młodych Taizé. Weźmie w nim udział ok. 15 tys. młodych ludzi z Europy, ale również m.in. z Hongkongu, Japonii, Libanu czy z Korei.

Orędzie w imieniu papieża na zlot zorganizowany pod hasłem "Zawsze w drodze, nigdy wykorzenieni" wystosował watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, a jego tekst opublikował w piątek portal Vatican News.

Franciszek przypomniał, że tegoroczne spotkanie młodzieży odbywa się w ojczyźnie świętego Jana Pawła II i dodał, że naród polski pozostał wierny Chrystusowi, gdy "panowała pokusa wyboru łatwiejszej drogi wyjścia". Polscy chrześcijanie - dodał - "odważyli się uwierzyć w inną przyszłość".



Papież zapewnił uczestników spotkania, że będzie towarzyszył im modlitwą. Następnie zachęcił: Abyście mogli wspólnie odkryć, do jakiego stopnia zakorzenienie w wierze wzywa was i przygotowuje do wychodzenia do innych ludzi i odpowiadania na nowe wyzwania naszego społeczeństwa, zwłaszcza na zagrożenia ciążące nad naszym wspólnym domem. To odniesienie do troski o środowisko naturalne.



Franciszek wezwał młodzież, by głosiła świadectwo Ewangelii i była w pełni obecna dla najuboższych i najbardziej potrzebujących.



42. Europejskie Spotkanie Młodych wspólnoty Taizé

Około 15 tys. młodych ludzi z Europy, ale również m.in. z Hongkongu, Japonii, Libanu czy z Korei weźmie udział w organizowanym przez wspólnotę Taizé 42. Europejskim Spotkaniu Młodych (ESM), które 28 grudnia rozpocznie się we Wrocławiu. Potrwa do 1 stycznia.



W piątek na konferencji prasowej we Wrocławiu przeor wspólnoty Taizé brat Alois podkreślił, że niezwykle się cieszy, że spotkanie piąty raz odbędzie się w Polsce, gdzie współpraca z diecezją wrocławską i miastem Wrocławiem układa się znakomicie.



Dla nas jest to pielgrzymka zaufania. Tematem tegorocznego spotkania jest hasło “Zawsze w drodze, nigdy niewykorzenieni". Wiara w Chrystusa daje nam nie tylko pewność, ale też odwagę, aby wyruszyć w drogę. To najpierw pielgrzymka wewnętrzna, by odrzucić strach i wkroczyć na drogę zaufania Bogu. Jest on z nami także wtedy, gdy nasze lęki się powiększają - powiedział brat Alois.

Największe grupy będą stanowić Polacy - około 5,5 tys. pielgrzymów, Ukraińcy - 1,5 tys. i Niemcy - 1,1 tys. osób. Przyjedzie również kilkuset Chorwatów, Francuzów, Włochów i Hiszpanów. Udział w spotkaniu zgłosiły także kilkunastoosobowe grupy z Hongkongu, Japonii i z Korei.



Uczestnicy ESM znajdą noclegi w ponad stu parafiach archidiecezji wrocławskiej i w domach mieszkańców Wrocławia i okolic.



Główny elementem programu ESM są wspólne modlitwy. Odbywać się one będą jednocześnie w Hali Stulecia i w kościołach w centrum miasta.

Mieszkańcy Wrocławia mogą brać udział w całym programie spotkania bez kart wstępu. Na modlitwę są zaproszeni przede wszystkim do Hali Stulecia.