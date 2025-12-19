Tuż po godz. 10 Karol Nawrocki przywitał Wołodymyra Zełenskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Kolejno prezydenci rozmawiali sam na sam. Trzy główne tematy, które poruszali, to bezpieczeństwo, kwestie historyczne i gospodarcze. Prezydent Ukrainy rozmawiał z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a potem spotkał się z marszałek Senatu i Małgorzatą Kidawą-Błońską. Trwa spotkanie z Zełenskiego z Donaldem Tuskiem. Po więcej szczegółów z dzisiejsze wizyty zapraszamy na RMF24.pl. Dziękujemy, że byliście z nami. To już koniec naszej relacji.

Prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, 19.12.2025 / PAP/Paweł Supernak / PAP

15:45

Rozpoczęło się spotkanie premiera Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Przebieg rozmów zrelacjonujemy na stronie RMF24.pl . Zapraszamy!

15:08

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zadeklarował w piątek, że strona ukraińska jest gotowa wyjść naprzeciw polskim oczekiwaniom i przyspieszyć ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej.

14:50

"Wizyta niesłychanie udana, przyjacielska z otwartym sercem i z uśmiechem na ustach" - Tak marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty skomentował swoje spotkanie w Sejmie z Wołodymyrem Zełenskim.

Czarzasty rozmawiał z Zełenskim przede wszystkim o dalszym wsparciu Ukrainy, a także o kwestiach pomocy w odbudowie tego kraju, gdy wojna się zakończy. Marszałek Sejmu przekazał, że złożył propozycję Wołodymyrowi Zełenskiemu, w ramach której Polska pomoże Ukrainie w przeprowadzeniu ewentualnych wyborów prezydenckich.

Włodzimierz Czarzasty poinformował, że powstanie roboczy zespół, który miałby się taką pomocą zająć. Ponadto Wołodymyr Zełenski został zaproszony do wygłoszenia wystąpienia w Sejmie, ale to przy okazji następnej wizyty.

14:37

Premier Donald Tusk wrócił do kraju z unijnego szczytu. Jeszcze w piątek spotka się z odwiedzającym Polskę prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

14:36

W piątek ok. 14.30 rozpoczęło się spotkanie marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak przekazała marszałek Senatu rozmowa dotyczyć będzie przede wszystkim wsparcia Ukrainy.

14:30

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który w piątek składa oficjalną wizytę w Polsce, złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów na Sejm RP poległych podczas II wojny światowej.

14:15

W zakresie koalicji chętnych reprezentuje nas premier Donald Tusk. I to jest z różnych względów pole, na które jako prezydent nie wchodzę, także ze względu na wieloletnie relacje pana premiera z przywódcami europejskimi. To jest lepsze i dla Polski, i lepsze dla Ukrainy, aby premier Donald Tusk uczestniczył w tych formatach - powiedział prezydent Nawrocki w trakcie wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim. Dodał, że sam również korzysta z konstytucyjnych uprawnień reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej i bierze udział w ważnych spotkaniach, gdy leży w tym interes Polski.

Podkreślił, że Polska jako lider regionu całej Europy Środkowo-Wschodniej powinna być zapraszana na spotkania dotyczące tego regionu. Zełenski zapewnił, że obecność Polski przy stole negocjacyjnym jest dla Ukrainy bardzo ważna. Jak przekazał, do tej pory odbyło się 12 posiedzeń koalicji chętnych i we wszystkich przedstawiciel Polski brał udział.

13:39

Wołodymyr Zełenski jest już w polskim Sejmie. Spotkanie z marszałkiem Czarzastym ma potrwać około 45 minut.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce - spotkanie z Włodzimierzem Czarzastym, 19 grudnia 2025 / Anita Walczewska/East News / East News

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce - spotkanie z Włodzimierzem Czarzastym, 19 grudnia 2025 / Anita Walczewska/East News / East News

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce - spotkanie z Włodzimierzem Czarzastym, 19 grudnia 2025 / Anita Walczewska/East News / East News

13:36

Za chwilę rozpocznie się spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

13:24

W trakcie spotkania z prezydentem Ukrainy Karol Nawrocki wręczył mu dwutomową publikację "Dokumenty zbrodni wołyńskiej" opracowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w czasie, kiedy Nawrocki był jego prezesem.

Strona ukraińska jest gotowa przyspieszyć proces ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

Ogłosił też, że Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami. Dodał, że jest też gotowy współpracować z Polską w ramach programu SAFE oraz "powitać polskie firmy w zakresie odbudowy Ukrainy".

/ Paweł Supernak / PAP

Mamy technologię w zakresie ochrony życia ludzi. Jesteśmy bardzo mocni w zakresie produkcji broni współczesnej i skutecznej. Dlatego proponuję Polsce całe to doświadczenie. O tym mówiliśmy z panem prezydentem. Będziemy kontynuowali tę współpracę, będziemy solidarni w tym. Ukraina oferuje Polsce konsultacje w zakresie ochrony przed dronami. Wiemy, jak ochronić się wobec wszystkich rodzajów dronów - powiedział prezydent Zełenski.

Zaapelował też, aby nie dać Rosji zrujnować stosunków Ukrainy i Polski. Dużo zależy tu od retoryki obu krajów - powiedział.

/ Wojciech Olkusnik/East News/ / East News

/ Wojciech Olkusnik/East News/ / East News

13:03

"(...) Niepodległość Ukrainy i Polski to fundament, który pozwala każdemu narodowi w naszej części Europy żyć swobodnie – bez rządów Moskwy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy współpracowali, wspierali się nawzajem i koordynowali nasze wysiłki na rzecz obrony Europy i naszych narodów. Jestem wdzięczny Polsce za jej bardzo konkretne i silne wsparcie dla Ukrainy i Ukraińców – od samego początku inwazji i tradycyjnie przez wszystkie lata od odzyskania przez nas niepodległego państwa w 1991 roku" - napisał w swoich mediach społecznościowych Zełenski.