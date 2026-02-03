Karol Nawrocki zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zostało zaplanowane na 11 lutego (środa) o godzinie 14:00 - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

  • Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Leśkiewicz poinformował, że spotkanie będzie dotyczyło "pożyczki zaciągniętej przez rząd na realizację Programu SAFE". Ponadto dyskusja ma dotyczyć uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju prezydenta Donalda Trumpa. 

Najbardziej zaskakujący jest jednak ostatni punkt. Tematem spotkania mają być też "podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego". 

Kwestia Czarzastego dotyczyć będzie prawdopodobnie niezłożenia przez marszałka Sejmu ankiety bezpieczeństwa. TV Republika sugeruje, że lider Nowej Lewicy nie złożył ankiety ze względu na swoje związki z pochodzącą z Sankt Petersbura Rosjanką. Kobieta ma być wspólniczką w spółce zarządzającej hotelem Mościcki. Większościowym udziałowcem jest za to Agencja Muza - Czarzasty posiada akcje w Muzie, a jego żona jest wiceprezesem agencji.

Polska w Radzie Pokoju?

Prezydenta Polski do Rady Pokoju zaprosił prezydent Donald Trump. Do tej pory Warszawa nie zdecydowała, czy wziąć udział w przedsięwzięciu. Państwa członkowskie mają być wybierane przez Trumpa na trzyletnie kadencje, chyba że zapłacą ponad 1 mld dolarów za stałe członkostwo. Trump ma być dożywotnim prezesem Rady o niemal nieograniczonych uprawnieniach.

Na przystąpienie do Rady Pokoju musi się zgodzić rząd.

Czym jest program SAFE?

Program SAFE ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego. Został ustanowiony w 2025 r. w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji oraz niepewności wokół dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. Celem programu jest też zmniejszenie uzależnienia od uzbrojenia z USA i wzmocnienie przemysłów obronnych państwa unijnych. Z tego powodu SAFE dopuszcza możliwość zakupów w krajach trzecich tylko w ograniczonym zakresie.

Koszt komponentów wyprodukowanych w państwach zaangażowanych w SAFE musi wynieść co najmniej 65 proc. Program przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego - w dużej mierze produkowanego w Europie.