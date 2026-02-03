Karol Nawrocki zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zostało zaplanowane na 11 lutego (środa) o godzinie 14:00 - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Leśkiewicz poinformował, że spotkanie będzie dotyczyło "pożyczki zaciągniętej przez rząd na realizację Programu SAFE". Ponadto dyskusja ma dotyczyć uczestnictwa Polski w Radzie Pokoju prezydenta Donalda Trumpa.
Najbardziej zaskakujący jest jednak ostatni punkt. Tematem spotkania mają być też "podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego".