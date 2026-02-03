Kwestia Czarzastego dotyczyć będzie prawdopodobnie niezłożenia przez marszałka Sejmu ankiety bezpieczeństwa. TV Republika sugeruje, że lider Nowej Lewicy nie złożył ankiety ze względu na swoje związki z pochodzącą z Sankt Petersbura Rosjanką. Kobieta ma być wspólniczką w spółce zarządzającej hotelem Mościcki. Większościowym udziałowcem jest za to Agencja Muza - Czarzasty posiada akcje w Muzie, a jego żona jest wiceprezesem agencji.

Polska w Radzie Pokoju?

Prezydenta Polski do Rady Pokoju zaprosił prezydent Donald Trump. Do tej pory Warszawa nie zdecydowała, czy wziąć udział w przedsięwzięciu. Państwa członkowskie mają być wybierane przez Trumpa na trzyletnie kadencje, chyba że zapłacą ponad 1 mld dolarów za stałe członkostwo. Trump ma być dożywotnim prezesem Rady o niemal nieograniczonych uprawnieniach.

Na przystąpienie do Rady Pokoju musi się zgodzić rząd.

Czym jest program SAFE?

Program SAFE ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego. Został ustanowiony w 2025 r. w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji oraz niepewności wokół dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. Celem programu jest też zmniejszenie uzależnienia od uzbrojenia z USA i wzmocnienie przemysłów obronnych państwa unijnych. Z tego powodu SAFE dopuszcza możliwość zakupów w krajach trzecich tylko w ograniczonym zakresie.

Koszt komponentów wyprodukowanych w państwach zaangażowanych w SAFE musi wynieść co najmniej 65 proc. Program przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego - w dużej mierze produkowanego w Europie.