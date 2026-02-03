Poważne problemy techniczne pojawiły się w Alior Banku. Niedostępne są systemy bankowości elektronicznej i mobilnej, a także usługi dla klientów biznesowych.

W Alior Banku doszło do awarii / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Problem dotyczą praktycznie wszystkich kluczowych systemów Alior Banku. Niedostępne są aplikacje i systemy Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile i BusinessPro.

Klienci zgłaszają, że nie docierają do nich kody SMS niezbędne do potwierdzania transakcji. Utrudniony jest również kontakt z infolinią oraz obsługa w placówkach stacjonarnych.

Specjaliści banku pracują nad przywróceniem prawidłowego działania systemów.

Klienci, którzy chcą zastrzec kartę, zostali poproszeni o kontakt pod numerem: 22 515 31 50.

"Chcemy podkreślić, że Twoje środki są całkowicie bezpieczne" - podkreśla w komunikacie Alior Bank.







