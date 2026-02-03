Niemiecka policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o próbę sabotażu na okrętach marynarki wojennej w Hamburgu. Operację służb koordynowała unijna agenda Eurojust przy współpracy z organami ścigania z Grecji i Rumunii.

Aresztowania za próbę sabotażu na okrętach niemieckiej marynarki wojennej / Shutterstock

Jak poinformowała we wtorek niemiecka prokuratura, zatrzymani to 37-letni obywatel Rumunii oraz 54-letni obywatel Grecji. Pierwszy z nich został aresztowany w Niemczech, drugi w rodzinnej wsi w Grecji. W ramach śledztwa przeszukano miejsca zamieszkania obu podejrzanych i zabezpieczono dowody.

Według ustaleń śledczych, obaj mężczyźni pracowali w porcie w Hamburgu.

W 2025 roku mieli wrzucić ponad 20 kg żwiru do bloków silników kilku niemieckich korwet, przebić przewody doprowadzające wodę pitną, zdjąć korki ze zbiorników paliwa oraz dezaktywować elektroniczne wyłączniki bezpieczeństwa.

Działania te mogły poważnie uszkodzić okręty i znacząco opóźnić ich wypłynięcie, co - jak podkreślono - "zagrażało operacjom niemieckiej marynarki wojennej".

Prób sabotażu mogło być więcej

Prokuratura nie wyklucza, że podejrzani mogli dopuścić się także innych aktów sabotażu. Wykryte działania, które stały się podstawą aresztowania, ujawniono podczas inspekcji w hamburskiej stoczni. O sprawie informowała już wcześniej niemiecka prasa.

Operację zatrzymania koordynowała Agencja Unii Europejskiej do spraw Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust), a w działaniach uczestniczyły służby z Niemiec, Grecji i Rumunii.