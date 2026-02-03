Zespół analityczny powołany przez rząd ma zbadać polskie wątki w ujawnionych przez USA aktach sprawy przestępcy seksualnego i finansisty Jeffreya Epsteina. Zdaniem Donalda Tuska konieczne jest zbadanie udziału polskich obywateli w tym procederze. Co powinno się zrobić w tej sprawie? Czy to możliwe, że za Epsteinem stali Rosjanie?Gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Michał Wawer, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji.

Michał Wawer / Archiwum RMF FM

Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej. Przedstawiono mu zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Jak to możliwe, że w tak kluczowym ministerstwie dla bezpieczeństwa Polski działał szpieg? Czy pracownicy MON są sprawdzani? Co zawiodło w tej sprawie?

Zapytamy o finanse Konfederacji. Partii grozi utrata 12 milionów złotych. Jak Konfederacja poradzi sobie bez tej sumy? Czy w grę wchodzi powołanie nowej formacji? Kto odpowiada za problemy finansowe partii?

Konfederacja Korony Polskiej rośnie w siłę. Czy możliwe jest porozumienie Konfederacji z partią Grzegorza Brauna? Czy raczej będą rywalizować o prawicowy elektorat?

