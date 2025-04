Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy przygotował prognozę pogody sięgającą aż do sierpnia. Nazwana "eksperymentalną" przewiduje długoterminową temperaturę i opady.

IMGW-PIB przygotował eksperymentalną prognozę pogody na maj, czerwiec, lipiec i sierpień

Według przewidywań, we wszystkich tych miesiącach temperatura przekroczy normy wieloletnie z lat 1991-2020

Instytut załączył ściągawkę, dzięki której można lepiej zorientować się w skomplikowanych sformułowaniach prognostycznych. Zamieszczamy ją na końcu artykułu

Maj 2025

W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 - informuje IMGW.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Na północnym zachodzie i zachodzie kraju możliwa suma poniżej normy.

Czerwiec 2025

Na przeważającym obszarze kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Na południu możliwa jest temperatura w zakresie normy.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Lipiec 2025

Średnia miesięczna temperatura powietrza, na terenie całego kraju, najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Sierpień 2025

Średnia miesięczna temperatura powietrza, na terenie całego kraju, najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"?

Instytut przygotował także ściągawkę, dzięki której można zrozumieć ogólne pojęcia zawarte w opisywanej pogodzie eksperymentalnej.

'W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy"' - podają synoptycy.

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:

powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy / bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie / od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy / bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,

można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie / od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020, w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.

Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).