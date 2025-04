Synoptycy nie mają dobrych wieści dla tych, którzy czekają na wiosnę. Najbliższe dni będą chłodne, pochmurne z opadami śniegu i przymrozkami. IMGW informuje, że alerty przed przymrozkami potrwają w różnych regionach kraju nawet do 10 kwietnia.

/ Shutterstock

Wiosna od nas odeszła, a wróciła zima. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni nadal będą zimne, pochmurne i z opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem.

Przymrozki aż do 10 kwietnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami, które w różnych regionach kraju potrwają nawet do 10 kwietnia (czwartek).

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od minus 4 st. C do minus 2 st. C, przy gruncie do minus 6 st. C" - informuje Instytut.

Podczas występowania ostrzeżeń I stopnia IMGW zaleca ostrożność i śledzenie dalszych komunikatów.

/ IMGW / Zrzut ekranu

W nocy z niedzieli na poniedziałek najsilniejsze przymrozki pojawią się we wschodniej części kraju. Powieje umiarkowany i porywisty wiatr, najsilniejszy we wschodniej Polsce. Spodziewane są opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem w zachodniej i południowej części Polski.

W całym kraju planowane są lokalne spadki temperatury do minus 6 st. C, w rejonach podgórskich do minus 8 st. C, na zachodzie do 0 st. C. Nad morzem temperatura wyniesie 3 st. C.

Jak pogoda w przyszłym tygodniu?

W poniedziałek w całym kraju powieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr. Lokalnie będą występować częściowo opady mieszane deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie do 11 st. C na zachodzie, do 5 st. C na wschodzie i południowym wschodzie, minus 1 st. C w podgórskich Karpatach i na Podhalu.

W nocy z poniedziałku na wtorek ponownie wystąpią przymrozki, zwłaszcza na wschodzie Polski. Spodziewane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie do 4 st. C na wybrzeżu, 2 st. C na zachodzie, od minus 3 do minus 5 st. C na wschodzie.