Wiosna wróci w weekend. Letnia temperatura w przyszłym tygodniu

Prognoza pogody jest optymistyczna. Wkrótce pożegnamy się z zimnem i opadami.

Od niedzieli, 13 kwietnia, temperatura będzie rosnąć.

W poniedziałek, 14 kwietnia, średnia temperatura maksymalna w zachodniej i centralnej części kraju wyniesie nawet 23 st. C, na północy i na wschodzie w granicach 20-22 st. C.

We wtorek, 15 kwietnia, należy spodziewać się ok. 22 st. C w centrum i na południu. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, około 13 st. C, oraz na południu, 14 st. C. W północnej i południowej części Polski będzie padać.

W środę, 16 kwietnia, w całym kraju temperatura wyniesie od 21 do 24 st. C. Wyjątkiem Wybrzeże, gdzie prognozuje się 12 st. C, i północno-wschodnia Polska, gdzie temperatura wyniesie około 17-19 st. C. Najwięcej deszczu – do 5 mm – spadnie na południu kraju.

W czwartek, 17 kwietnia, wyniesie nawet 24-25 st. C. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie kraju, najchłodniej na Wybrzeżu i na południu. Na zachodzie kraju będzie około 20-21 st. C. Na pozostałym obszarze IMGW prognozuje od 15 do 19 st. C.