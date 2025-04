Z kolei na krańcach podgórskich województwa podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, wydano ostrzeżenia I stopnia przed opadami śniegu. W tych regionach spowodują one przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm. Alerty będą obowiązywać do godz. 9 w czwartek.

Aktualne pozostają również ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami w niemal całym kraju, z wyjątkiem zachodnich krańców woj. zachodniopomorskiego, całego woj. lubuskiego i większości powiatów w woj. dolnośląskim.

W tych rejonach temperatura spadnie od -4 st. C do -1 st. C, a przy gruncie do -6 st. C. Natomiast temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 6 st. C do 13 st. C.

Alerty będą obowiązywać do godz. 9 w czwartek.