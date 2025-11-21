Sejm przyjął nowelizację ustawy, która umożliwi przekazanie Narodowemu Funduszowi Zdrowia dodatkowych 3,6 miliarda złotych z Funduszu Medycznego. Zmiany mają wesprzeć NFZ w obliczu trudnej sytuacji finansowej i przewidują także utworzenie dwóch nowych subfunduszy: na infrastrukturę obronną oraz leczenie rzadkich chorób u dzieci. Zmiany, za którymi głosowało 242 posłów, a 199 wstrzymało się od głosu, wejdą w życie 15 grudnia 2025 r.

Zdjęcie ilustracyjne

Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która pozwoli przekazać Narodowemu Funduszowi Zdrowia w 2025 r. dodatkowe 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego, by złagodzić problemy finansowe NFZ.

Nowelizacja przewiduje zmiany w limitach wpłat z budżetu państwa do Funduszu Medycznego w kolejnych latach oraz utworzenie dwóch nowych subfunduszy: na potrzeby obronne i leczenie chorób rzadkich u dzieci.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym był procedowany w trybie pilnym w związku z problemami finansowymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 r. pozwolą na przekazanie NFZ ok. 3,6 mld zł.

Nowelizacja zakłada także, że minister zdrowia nie przekaże w 2025 r. z budżetu państwa do Funduszu Medycznego 4 mld zł. Nowelizacja zakłada, że w kolejnych latach maksymalne wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Medycznego wyniosą: w 2026 r. - 4,4 mld zł; w 2027 r. - 7,3 mld zł; w 2028 r. - 7,7 mld zł; w 2029 r. - 6,0 mld zł. Obecne przepisy zakładają limit wpłat z budżetu państwa na maksymalnie 4,2 mld zł rocznie.

Powstaną dwa dodatkowe subfundusze

Ponadto w Funduszu Medycznym powstaną dwa dodatkowe subfundusze: infrastruktury na potrzeby obronne państwa oraz chorób rzadkich u dzieci.

Przyjęta w piątek przez Sejm poprawka, zgłoszona przez KO podczas drugiego czytania, zakłada, że dofinansowanie m.in. dla samorządów z subfunduszu rozwoju profilaktyki wyniesie 100 proc. (obecnie jest to maksymalnie 80 proc.). Wcześniej Sejm zdecydował o niekierowaniu tej poprawki do Komisji Zdrowia ze względu na pilny tryb procedowania projektu.

Sejm odrzucił wszystkie wnioski mniejszości. Klub PiS chciał m.in., aby z nowelizacji usunąć przepis o nieprzekazywaniu w 2025 r. przez ministra zdrowia 4 mld zł do Funduszu Medycznego. Kolejna propozycja PiS dotyczyła zwiększenia w latach 2026-2029 dotacji z budżetu państwa do Funduszu Medycznego.

Zmiany, za którymi głosowało 242 posłów, a 199 wstrzymało się od głosu, wejdą w życie 15 grudnia 2025 r.

Luka w budżecie NFZ

Na początku listopada w odpowiedzi na pytanie PAP szpitale z różnych części Polski poinformowały, że przesuwają planowe przyjęcia oraz ograniczają programy lekowe ze względu na opóźnione rozliczenia z NFZ.

W pierwszej połowie października PAP dowiedziała się ze źródła w NFZ, że na rozliczenie świadczeń brakuje w tym roku NFZ ok. 14 mld zł. Następnie MZ podał, że kwota ta może być niższa. Natomiast według szacunków MZ luka w przyszłym roku wyniesie 23 mld zł.