Jeden z budynków sfinansowanych z kontrowersyjnego programu Willa plus został wystawiony na sprzedaż - poinformował tvn24.pl. Lokalna Organizacja Turystyczna "Inte-gra" chce sprzedać niemal stuletni dworek w Jadwisinie za kwotę ponad 2,8 mln złotych - to ponad trzykrotnie więcej niż pierwotna cena zakupu. Sprawą dotacji zajmują się obecnie prokuratura i Ministerstwo Edukacji Narodowej, które domaga się zwrotu środków.

/ Tomasz Gzell / PAP

Dworek w Jadwisinie kupiony za publiczne pieniądze z programu Willa plus został wystawiony na sprzedaż za 2,87 mln zł - ponad trzykrotnie więcej niż wynosiła cena zakupu.

W budynku działa obecnie komercyjny escape room, choć zgodnie z umową miała być prowadzona działalność niekomercyjna.

Ministerstwo Edukacji żąda zwrotu dotacji, a organizacja przygotowuje się do sprzedaży nieruchomości.

Sprawą dotacji zajmuje się prokuratura, która bada możliwe nieprawidłowości w przyznawaniu środków.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W 2022 roku Lokalna Organizacja Turystyczna "Inte-gra" otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki, któremu szefował Przemysław Czarnek, blisko milion złotych na zakup zabytkowego dworku w Jadwisinie. Pieniądze pochodziły z programu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty", znanego szerzej jako Willa plus. Mimo negatywnej opinii ministerialnych ekspertów, środki zostały przyznane.

Escape room zamiast działalności niekomercyjnej

Zgodnie z umową w dworku miała być prowadzona działalność o charakterze niekomercyjnym. Tymczasem obecnie działa tam komercyjny escape room "Dom Zagadek. Wrota Czasu". Ceny za udział w zabawie wahają się od 190 do 300 złotych, a w ofercie znajdują się lekcje historii połączone z rozrywką.

Organizacja tłumaczy, że prowadzi zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technik escaperoomowych, a młodzież poznaje losy bohaterów II wojny światowej poprzez zabawę.

Ministerstwo żąda zwrotu dotacji, prokuratura bada sprawę

Kilka miesięcy temu Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że wystąpi o zwrot przekazanej dotacji. Obecnie trwa przygotowywanie decyzji administracyjnej w tej sprawie. Zarząd fundacji przyznaje, że sprzedaż dworku to efekt obaw przed egzekucją po ewentualnej decyzji MEN.

Dotacje z programu Willa plus są przedmiotem śledztwa Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Śledczy sprawdzają, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników MEN w czasach rządów PiS. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.