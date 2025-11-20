Już siedem osób zostało zatrzymanych w związku z nękaniem bezdomnych w Koszalinie. Wśród nich jest sześciu tamtejszych policjantów. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, trzy osoby usłyszały zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób bezdomnych.

Wśród zatrzymanych było sześciu koszalińskich policjantów (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Zatrzymania to wynik wewnętrznego postępowania policji. W środę zatrzymano siedem osób podejrzewanych o nękanie osób w kryzysie bezdomności. Wśród zatrzymanych było sześciu koszalińskich policjantów.

Trzy z zatrzymanych osób zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione, trzem osobom prokurator przedstawił zarzuty podejmowania niezasadnych interwencji i nękania osób w kryzysie bezdomności - przekazała prok. Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.



Mieli przebierać bezdomnych i wyśmiewać

Jak w środę informowała dziennikarka RMF FM Aneta Łuczkowska, zatrzymani to młodzi funkcjonariusze z zaledwie kilkuletnim stażem. Znęcanie się nad bezdomnymi mieli traktować jako "świetną zabawę".

Zatrzymani mundurowi mieli przebierać swoje ofiary i je wyśmiewać. Jeden z bezdomnych miał być bez powodu spryskany gazem. To wszystko miało być uwiecznione na nagraniach z telefonów komórkowych.

O sprawie doniósł przełożonym jeden z mundurowych. Działania podjęło Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuratura.