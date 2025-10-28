W związku z wrześniowymi manewrami wojsk Białorusi i Rosji Zapad 2025, przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte. Pod koniec września rząd zdecydował o przywróceniu ruchu na części z nich. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w listopadzie zostaną otwarte przejścia w Bobrownikach i Kuźnicy. Dodał, że na razie nie ma mowy o otwarciu przejścia w Połowcach.

/ Shutterstock

12 września, w związku z manewrami wojskowymi Zapad 2025, Polska zamknęła przejścia graniczne z Białorusią.

25 września rząd zdecydował o przywróceniu ruchu na części przejść granicznych.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia dwóch przejść, które pozostawały zamknięte - w Bobrownikach i Kuźnicy.

Granica polsko-białoruska została zamknięta 12 września na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Taką decyzję podjęto z uwagi na organizowane w dniach 12-16 września rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2025.

Przejścia w Bobrownikach i Kuźnicy wkrótce otwarte

25 września przywrócono ruch na części z nich. Teraz premier Donald Tusk podczas Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej w Białymstoku zapowiedział, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia przejść dotychczas zamkniętych - w Bobrownikach i Kuźnicy.

Szef rządu podkreślił, że otwarcie przejścia w Bobrownikach nie spowoduje żadnych problemów logistycznych. W przypadku Kuźnicy sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana - do końca roku potrwa tam remont nawierzchni. Z tego powodu przejście będzie dostępne wyłącznie dla samochodów o masie do 3,5 tony, aż do zakończenia prac modernizacyjnych.

Jeśli chodzi o Połowce, tutaj tak długo, jak mamy wojskowy kamp, to m.in. ze względu bezpieczeństwa na razie nie możemy o tym (o otwarciu - przyp. red.) mówić - wskazał Tusk.



