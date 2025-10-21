Jest położona około 20 metrów od brzegu, to tam miał się odbyć pierwszy sobór powszechny. Mowa o zanurzonej w jeziorze Iznik bazylice w północno-zachodniej Turcji. Archeolodzy przygotowują to niezwykłe miejsce na przyjazd papieża Leona XIV, który pod koniec listopada odwiedzi Turcję w związku z 1700. rocznicą Soboru Nicejskiego - przekazała w poniedziałek agencja Anatolia.

Podwodna bazylika ma być gotowa na przyjazd papieża / AA/ABACA/OZAN KOSE/AFP / East News

Archeolodzy w Turcji przygotowują zatopioną bazylikę w jeziorze Iznik na wizytę papieża Leona XVI pod koniec listopada.

Historycy uważają, że to właśnie tutaj mógł odbyć się pierwszy sobór powszechny w 325 roku.

Nad przygotowaniami czuwa międzynarodowy zespół 60 specjalistów z różnych dziedzin.

Na czas wizyty papieża powstaje specjalna wystawa prezentująca historię i znaleziska z bazyliki.

Wizyta papieża może przyciągnąć do Izniku pielgrzymów i turystów z całego świata.

Będzie to pierwsza zagraniczna podróż papieża Leona XVI od początku jego pontyfikatu.

Przygotowania do wizyty papieża

W zachodniej prowincji Bursa, około 20 metrów od brzegu jeziora Iznik, archeolodzy przygotowują wyjątkowe stanowisko archeologiczne na przyjazd papieża Leona XVI.

Zatopiona bazylika, odkryta 11 lat temu na głębokości do dwóch metrów, jest obecnie jednym z najważniejszych miejsc chrześcijańskiej historii w regionie. Prace podwodne prowadzone są od 2015 roku pod kierunkiem Mustafy Sahina z Uniwersytetu Bursa Uludag.

Bazylika z czasów pierwszego soboru

Bazylika o wymiarach 20 na 40 metrów uważana jest za największy kościół w Izniku, dawniej znanym jako Nicea. To właśnie tutaj, według historycznych przekazów, miał się odbyć pierwszy sobór powszechny w 325 roku naszej ery z udziałem biskupów z całego chrześcijańskiego świata.

Mustafa Sahin podkreśla, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie ta budowla jest zaginionym kościołem Ojców Świętych, o którym wspominają źródła chrześcijańskie.

Praca wre

Nad przygotowaniem stanowiska na wizytę papieża pracuje zespół 60 specjalistów: archeologów, antropologów, konserwatorów i historyków sztuki. Ich głównym celem jest zagospodarowanie terenu oraz organizacja specjalnej wystawy, która ma być gotowa na czas przyjazdu Ojca Świętego.

Wizyta papieża Leona XVI może stać się przełomowym momentem dla Izniku, przyciągając pielgrzymów i turystów z całego świata. Turcy liczą, że wydarzenie to przyczyni się do rozwoju turystyki religijnej w regionie. Planowana podróż do Turcji będzie pierwszą zagraniczną wizytą papieża Leona XVI od początku jego pontyfikatu. W ramach pielgrzymki Ojciec Święty odwiedzi również Liban.

Iznik. Miasto o bogatej historii

Iznik, znany w starożytności jako Nicea, to miasto o niezwykle bogatej historii, które przez wieki było ważnym ośrodkiem religijnym, kulturalnym i politycznym. Oprócz zatopionej bazyliki, w mieście znajdują się liczne zabytki, takie jak mury miejskie, starożytne bramy czy meczety, które przyciągają turystów z całego świata. Wydarzenia związane z wizytą papieża mogą sprawić, że Iznik ponownie znajdzie się w centrum uwagi międzynarodowej opinii publicznej.