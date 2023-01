Straż graniczna potwierdza ustalenia RMF FM: w pobliżu Czerlonki w powiecie białowieskim na Podlasiu, kilka kilometrów od granicy z Białorusią znaleziono ciało mężczyzny. "Było to w okolicach miejsca, gdzie w czwartek znaleziono też szczątki innej osoby" - poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz. W okolicy mają się jeszcze znajdować zwłoki trzeciej osoby.

(zdjęcie ilustracyjne) / Wojtek Jargiło / PAP

O znalezieniu pierwszego ciała policję i straż graniczną poinformowali żołnierze. Do tego odkrycia doszło w czwartek po południu w pobliżu miejscowości Czerlonka, niedaleko Białowieży na Podlasiu. To teren podmokły, bagienny i trudno dostępny. W prostej linii to kilka kilometrów od granicy z Białorusią.

Zwłoki znalezione w czwartek, a właściwie fragmenty ciała, są w znacznym stopniu rozkładu. Ich stan nie pozwala na identyfikację