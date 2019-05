Naczelna Rada Lekarska alarmuje, że ostatnia nowelizacja kodeksu karnego może oznaczać drakońskie kary za błędy medyczne. W przepisach, które miały przede wszystkim zaostrzyć karę za pedofilię, podniesiono także odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie śmierci. Maksymalny wymiar kary, który teraz wynosi pięć lat, podniesiono do lat 15. To właśnie artykuł 155 najczęściej stosuje się w przypadku błędów lekarskich.

Lista obaw samorządu medycznego jest długa. Wiceprezes Rady doktor Krzysztof Madej alarmuje, że może pojawić się zjawisko tak zwanej medycyny asekuracyjnej, czyli na "unikaniu przez lekarzy podejmowania działań w sytuacjach bardzo trudnych, skrajnych i obarczonych większym ryzykiem powikłań losowych".

Zmiany w przepisach mogą doprowadzić do opinii, że zawód lekarza jest "zawodem wysokiego ryzyka prawnego i finansowego", co może zniechęcić młodych ludzi do wybierania tej profesji.

Młodzi lekarze mogą też częściej emigrować - ostrzega wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. I podkreśla, że "próby usprawnienia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez zwiększanie katalogu kar, ich surowości i ogólnej agresji państwa w kierunku profesjonalistów medycznych jest typowym przykładem leczenia skutków choroby, a nie jej przyczyn.