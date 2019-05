Sejm w ekspresowym tempie pracuje nad szerokimi zmianami w Kodeksie karnym. Poza zaostrzeniem kar za pedofilię nowelizacja wprowadza ponad 100 istotnych zmian w Kodeksie - chodzi przede wszystkim o zaostrzenie większości kar za najcięższe przestępstwa. Tempo prac jest tak duże, że wątpliwości mają nawet sejmowi prawnicy…

Prace nad zmianami w Kodeksie karnym Sejm rozpoczął wczoraj. Po pierwszym czytaniu projekt noweli trafił do komisji ustawodawczej, która uporała się z nim błyskawicznie: w zaledwie trzy godziny.

Tymczasem - jak donosi reporter RMF FM Mariusz Piekarski - nawet sejmowi legislatorzy mieli wątpliwości: zarówno co do trybu prac nad Kodeksem, jak i proponowanych zapisów.

Podczas wprowadzania poprawek na posiedzeniu komisji sejmowi prawnicy wprost przyznawali, że zmiany są tak duże i tak skomplikowane, wpływają na szereg innych przepisów, a część uchylają - że legislatorzy nie są w stanie ocenić ich w takim tempie.

Panie przewodniczący, poprawka jest na tyle duża, że bez jej zobaczenia nie podejmujemy się jej oceny. Przykro nam bardzo - to głos jednego z prawników sejmowej komisji.

Legislatorzy zwracali również uwagę, że część przepisów może być niezgodna z konstytucją. Mowa przede wszystkim o wykreśleniu możliwości stosowania warunkowego zwolnienia w przypadku dożywocia dla przestępców seksualnych. Ten głos został jednak pominięty.

Podobnie jak głos praktyków prawa karnego, którzy przekonują, że proponowane przez rząd zmiany - czyli drastyczne zaostrzenie kar - nie będą skuteczne.

Sama świadomość tego, że może zostać wymierzona bardzo surowa kara, zazwyczaj sprawcy nie odstrasza - bo sprawca zakłada, że nie zostanie schwytany - podkreśla kryminolog, była prokurator, prof. Monika Całkiewicz.

Co proponuje rząd

W przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekcie nowelizacji Kodeksu karnego główne zmiany w obszarze walki z pedofilią zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat, najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, a zbrodnie pedofilskie nie będą się nigdy przedawniać. Projekt zakłada również likwidację kar więzienia w zawieszeniu dla pedofilów, a ochroną karną przed czynami pedofilskimi objęte mają być dzieci do 16. roku życia, a nie - jak dzisiaj - do 15. Ponadto w "rejestrze pedofilów" ujawniany ma być zawód skazanych.

Inne zmiany w tym obszernym projekcie zakładają m.in. wprowadzenie elastycznego wymiaru kar. Resort zaproponował wyeliminowanie kary 25 lat więzienia, stanowiącej odrębny rodzaj kary. W projekcie wydłużono natomiast karę terminowego pozbawienia wolności do 30 lat - pozostawiając jako dolną granicę tej kary 1 miesiąc. W określonych przypadkach możliwe ma stać się orzekanie bezwzględnego dożywotniego więzienia bez możliwości wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Propozycja wprowadza również nowe typy przestępstw: chodzi o czyny, z których część nie była dotąd zagrożona karą.