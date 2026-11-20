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„Dopiero ofiary śmiertelne mogą przełamać niechęć polityków do bardziej asertywnych działań” – ostrzega ppłk rez. Maciej Korowaj po tym, jak na terytorium Polski spadły trzy rosyjskie obiekty. Były oficer wywiadu podkreśla, że z wojskowego punktu widzenia rakiety należy zestrzeliwać jeszcze przed naszą granicą, choć takie działanie niesie polityczne ryzyko. „Rosja mogłaby to odebrać jako sygnał włączenia się naszego kraju do wojny” - zaznacza.

Ppłk rez. Maciej Korowaj, analityk Instytutu Wschodniej Flanki i były oficer wywiadu, ostrzega, że zestrzelenie rosyjskich rakiet przed polską granicą byłoby politycznie ryzykowne, gdyż „Rosja mogłaby to odebrać jako sygnał włączenia się naszego kraju do wojny”. Jednak, jak podkreślił, „z wojskowego punktu widzenia tego typu zagrożenia należy zwalczać przed granicą państwa, a nie na swoim terytorium”.

Korowaj nie ukrywa, że obecna strategia może okazać się niewystarczająca. Trzeba jednak się zastanowić, czy warto czekać, aż dojdzie do tragedii – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Jego zdaniem, realne zmiany w podejściu polityków nastąpią dopiero wtedy, gdy dojdzie do ofiar śmiertelnych.

Obawiam się, że dopiero ofiary w ludziach przełamią niechęć polityków i doprowadzą do bardziej asertywnych działań – podkreślił ekspert.

Przypadek czy prowokacja? Możliwe scenariusze

Pytany o przyczyny naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ppłk Korowaj wskazał na kilka możliwych scenariuszy.

Z reguły z powodów technicznych w cel nie trafia od 5-8 proc. rosyjskich pocisków rakietowych czy dronów. W dodatku Ukraińcy dość skutecznie zakłócają ich systemy elektroniczne. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej mogło być efektem ubocznym zmasowanego ataku na Ukrainę, albo to była rosyjska prowokacja, albo rakiety spadły z powodu błędu technicznego lub ich tor lotu został zakłócony – tłumaczył.

Ekspert apeluje również o zachowanie spokoju w społeczeństwie. Wojna jest tuż za polską granicą i takie incydenty mogą się powtarzać – ostrzega Korowaj.

Rakieta Ch-101. Co wiemy o rosyjskim pocisku, który spadł w Polsce? Rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 – to właśnie dwa pociski tego typu najprawdopodobniej spadły w piątek rano na wschodzie Polski. W trakcie konferencji prasowej mówili o tym wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i Dowódca Operacyjny…

Czy Polska powinna zestrzeliwać rakiety nad Ukrainą?

Wśród wojskowych coraz częściej pojawia się postulat, by zagrożenia neutralizować jeszcze przed polską granicą. Gdyby to ode mnie zależało, to tak bym robił. Jeśli chcemy zwalczać zagrożenia, róbmy to jak najdalej od miejsc dla nas wrażliwych – zaznaczył.

Przypomniał także, że strona ukraińska jest gotowa do współpracy w tym zakresie. Nie raz mówili, chcecie pomagać nam zwalczać rosyjskie rakiety, nie ma sprawy! Będziemy po cichu koordynować współpracę – powiedział wojskowy.

Jednak decyzja o takim kroku wymagałaby nie tylko zgody politycznej, ale i odwagi w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Pytanie, czy Polska potrafi grać samodzielnie i zademonstrować Rosji swą determinację? Czy będziemy się zawsze oglądać na innych? – pytał retorycznie Korowaj.

Ekspert przywołał przykład Turcji z 2015 roku, kiedy to tureckie siły zestrzeliły rosyjski samolot Su-24, który na 45 sekund naruszył jej przestrzeń powietrzną. Turcja nie pytała NATO o zdanie, czy może to zrobić. Jeśli chcemy grać w pierwszej lidze, musimy dorosnąć – podkreślił ppłk Korowaj.

Podobnego zdania jest gen. rez. Jarosław Kraszewski, były dowódca wojsk rakietowych i artylerii, który już wcześniej apelował o zestrzeliwanie pocisków lecących w kierunku Polski nad terytorium Ukrainy. Jako rakietowiec i artylerzysta jestem zwolennikiem strzelania do takich pocisków. Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że lecą w kierunku naszego kraju – mówił generał. Należałoby ją zestrzelić bez wahania, oczywiście zakładając, że będzie na to zgoda władz politycznych – dodał.

Polityka

Wojskowi podkreślają, że decyzje o użyciu siły leżą w gestii polityków. My żołnierze jesteśmy tylko narzędziami w ręku polityków – zaznacza gen. Kraszewski.

Przyznanie dużej swobody decyzji dowódcom podnosi morale armii. Jeżeli wojsko może sobie od czasu do czasu strącić wrogi obiekt, zyskuje pewność, że jest dobrze przygotowane i wyszkolone. Co więcej, żołnierze mają poczucie, że ich trud i wyrzeczenia nie idą na marne, bo wykonują swoją konstytucyjną rolę – wyjaśnił.

Trzy obiekty uderzyły na terytorium Polski

Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz - to trzy miejscowości w Polsce, gdzie w piątek w ziemię trafiły niezidentyfikowane obiekty po nocnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę.

Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na konferencji prasowej, że w związku z tym nikt nie ucierpiał na terytorium naszego kraju.

Jak powiedział, obiekty zostały zabezpieczone w trzech miejscowościach. W Nowym Lipowcu (woj. lubelskie) spadła rakieta Ch-101. Rakieta spadła również w Rudniku nad Sanem (woj. podkarpackie), a w Mołodyczu (woj. podkarpackie) - najprawdopodobniej dron odrzutowy.

Z kolei Donald Tusk przekazał na konferencji prasowej o pochodzeniu obiektów. Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji. (...) Wiemy na pewno, że mamy do czynienia z obiektami rosyjskimi - powiedział szef rządu.

Dodał, że nie jest to tylko jego ocena, ale także partnerów zagranicznych, w tym sekretarza generalnego NATO. Nie wygląda to na przypadek - podkreślił Tusk.

Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją. Nieprzypadkowo spadły te obiekty blisko miejsca, gdzie odbywają się manewry wojsk „koalicji chcących”, wspomagane przez polskich żołnierzy w Nowej Dębie - stwierdził premier.