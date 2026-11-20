Według fińskiego dziennika „Helsingin Sanomat”, pierwotny projekt deklaracji przewidywał osobny, piąty punkt poświęcony sytuacji na Ukrainie. Jednak ostatecznie został on wykreślony na żądanie strony amerykańskiej.
Sformułowania w tym punkcie nie były dobre i Stany Zjednoczone go usunęły. Uważam, że to dobrze – stwierdził prezydent Stubb, po spotkaniu państw wspierających Ukrainę w Berlinie.
Dokładna treść usuniętego fragmentu nie została ujawniona.
Europa rozważa dialog z Putinem
Prezydent Finlandii podkreślił, że w pewnym momencie europejscy przywódcy powinni rozważyć bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem, by doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Nie wykluczył też, że w przyszłości może dojść do spotkania liderów europejskich z rosyjskim prezydentem.
Wcześniej media informowały, że państwa europejskie rozważają wyznaczenie specjalnego przedstawiciela do rozmów z Kremlem. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano właśnie Stubba oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę.
Co znalazło się w deklaracji?
W przyjętej deklaracji znalazły się natomiast zapisy dotyczące ograniczania ryzyka związanego z bronią jądrową. Przywódcy USA, Chin i Rosji zgodzili się, że „wojny nuklearnej nie można wygrać i nigdy nie należy jej prowadzić”.
Zapowiedzieli także kontynuowanie rozmów na temat ograniczania zagrożeń nuklearnych, współpracę na rzecz reformy ONZ oraz zwiększenie produkcji i dystrybucji przetworzonych produktów naftowych.