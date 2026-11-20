RMF24

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Doszło do nieoczekiwanej zmiany w projekcie wspólnej deklaracji przywódców USA, Chin i Rosji po trójstronnym spotkaniu w Shenzhen. Jak poinformował prezydent Finlandii Alexander Stubb, z dokumentu usunięto punkt dotyczący Ukrainy. Decyzję podjęły Stany Zjednoczone, uznając – według własnych słów – że zaproponowane sformułowania były nieodpowiednie.

Według fińskiego dziennika „Helsingin Sanomat”, pierwotny projekt deklaracji przewidywał osobny, piąty punkt poświęcony sytuacji na Ukrainie. Jednak ostatecznie został on wykreślony na żądanie strony amerykańskiej.

Sformułowania w tym punkcie nie były dobre i Stany Zjednoczone go usunęły. Uważam, że to dobrze – stwierdził prezydent Stubb, po spotkaniu państw wspierających Ukrainę w Berlinie.

Dokładna treść usuniętego fragmentu nie została ujawniona.

Europa rozważa dialog z Putinem

Prezydent Finlandii podkreślił, że w pewnym momencie europejscy przywódcy powinni rozważyć bezpośrednie rozmowy z Władimirem Putinem, by doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Nie wykluczył też, że w przyszłości może dojść do spotkania liderów europejskich z rosyjskim prezydentem.

Wcześniej media informowały, że państwa europejskie rozważają wyznaczenie specjalnego przedstawiciela do rozmów z Kremlem. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano właśnie Stubba oraz przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę.

Co znalazło się w deklaracji?

W przyjętej deklaracji znalazły się natomiast zapisy dotyczące ograniczania ryzyka związanego z bronią jądrową. Przywódcy USA, Chin i Rosji zgodzili się, że „wojny nuklearnej nie można wygrać i nigdy nie należy jej prowadzić”.

Zapowiedzieli także kontynuowanie rozmów na temat ograniczania zagrożeń nuklearnych, współpracę na rzecz reformy ONZ oraz zwiększenie produkcji i dystrybucji przetworzonych produktów naftowych.