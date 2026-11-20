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Polscy skoczkowie narciarscy zajęli siódme miejsce w konkursie drużyn mieszanych rozegranym w norweskim Lillehammer. Rozpoczął on sezon 2026/27 Pucharu Świata. Wygrał z ogromną przewagą zespół gospodarzy.

Norwegowie wyprzedzili o 61,1 pkt Japończyków oraz o 118,9 Austriaków.

W polskiej drużynie najdalej skakał Kacper Tomasiak - uzyskał 124,5 oraz 129,5 m. Niezłe próby ze słabszymi przeplatali Maciej Kot (123/108) i Anna Twardosz (103,5/118,5).

Kamila Karpiel w czasie skoku (fot. Geir Olsen) / PAP/EPA

Kamila Karpiel miała trudności z osiągnięciem 100 metrów (95,5/102).

Moje skoki były dobre, ale jest pole, żeby je poprawić. Jako drużyna spisaliśmy się zgodnie z oczekiwaniami, solidnie – ocenił w rozmowie z Eurosportem Kacper Tomasiak.

Norwegowie zdeklasowali rywali



Piątkowy konkurs był popisem reprezentantów gospodarzy. Najdłuższy skok oddała Gyda Westvold Hansen – 141 m.

Gyda Westvold Hansen (fot. Geir Olsen) / PAP/EPA

Granicę 140 metrów osiągnęli lub przekroczyli jeszcze jej koledzy z ekipy Kristoffer Eriksen Sundal – 140,5 i Marius Lindvik – 140 oraz Austriak Jan Hoerl – 140,5 m.

Skoki narciarskie wracają. Ośmioro Polaków powalczy w Lillehammer Fani skoków narciarskich odliczają godziny do piątku, kiedy oficjalnie rozpoczną się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa w pierwszy weekend rywalizacji zabiera nas…

Jutro początek indywidualnej rywalizacji

W sobotę odbędą się pierwsze konkursy indywidualne sezonu. W kwalifikacjach Kacper Tomasiak zajął czwarte miejsce, ustępując tylko trzem Norwegom: Isakowi Andreasowi Langmo, Sundalowi oraz Lindvikowi.

Do zawodów awansowali ponadto: 38. Jakub Wolny, 39. Maciej Kot i 43. Dawid Kubacki. Nie zakwalifikowali się 56. Paweł Wąsek i 57. Klemens Joniak.

Kwalifikacje kobiet wygrała Norweżka Ingvild Synnoeve Midtskogen. Z dwóch Polek awans wywalczyła Twardosz, zajmując 35. miejsce. Karpiel była 50.