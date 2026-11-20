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Polska tenisistka Maja Chwalińska została nominowana do prestiżowej nagrody WTA w kategorii „odkrycie roku”. To ogromne wyróżnienie dla 20-letniej zawodniczki, która w tym sezonie zachwyciła kibiców na całym świecie. Zwyciężczynie plebiscytu poznamy już 14 grudnia.

Maja Chwalińska dołączyła do elitarnego grona tenisistek nominowanych do nagrody WTA w kategorii „odkrycie roku”. O statuetkę powalczy z Czeszkami Sarą Bejlek i Nikolą Bartunkovą, Austriaczką Lilli Tagger oraz Australijką Talią Gibson. To właśnie te zawodniczki, zdaniem ekspertów, najbardziej zaskoczyły świat tenisa w mijającym sezonie.

Debiut i od razu tytuł. Mirra Andriejewa triumfuje w WTA Finals Debiut w WTA Finals zakończony tytułem. Rosjanka Mirra Andriejewa wygrała rozgrywany w Indian Wells turniej dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu, pokonując w finale Ukrainkę Elinę Switolinę 7:5, 6:3.

Przełomowy sezon Polki

Dla Chwalińskiej mijający rok był prawdziwym przełomem. Polka rozpoczęła sezon na 146. miejscu w światowym rankingu, a dziś plasuje się już na 12. pozycji. Kluczowym momentem był wielkoszlemowy French Open, gdzie jako kwalifikantka dotarła aż do finału, czym zyskała uznanie zarówno kibiców, jak i specjalistów.

To jednak nie koniec sukcesów. Sezon zakończyła zdobyciem swojego pierwszego w karierze tytułu WTA, triumfując w prestiżowym turnieju rangi 1000 w Wuhan. Tak spektakularny awans i seria świetnych występów nie mogły przejść bez echa.

Kto jeszcze powalczy o nagrody WTA?

W innych kategoriach również nie brakuje znanych nazwisk. O tytuł „zawodniczki roku” rywalizują: liderka rankingu Jelena Rybakina z Kazachstanu, Aryna Sabalenka z Białorusi, Rosjanka Mirra Andriejewa, Czeszka Linda Noskova oraz Ukrainka Elina Switolina.

Z kolei w kategorii „postęp roku” nominowane są: Ukrainka Marta Kostiuk, Amerykanka Iva Jovic, Alexandra Eala z Filipin, Rosjanka Diana Sznajder oraz Rumunka Sorana Cirstea.